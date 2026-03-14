Νέα απουσία στον Λεβαδειακού αυτή του Κωστή για το ματς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, με τον Βέρμπιτς αντίθετα να επιστρέφει.

Ο Λεβαδειακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αυριανό (15/3) αγώνα με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, με τον Νίκο Παπαδόπουλο να μετράει ορισμένες απουσίες.

Πέρα από τους τιμωρημένους Παλάσιος και Λαμαράνα, εκτός έμεινε με πρόβλημα τραυματισμού ο Κωστή, ενώ δεν είναι ξανά διαθέσιμοι τόσο ο Λιάγκας, όσο και ο Παπαδόπουλος. Αντίθετα στην αποστολή των Βοιωτών επανέρχεται ο Βέρμπιτς.

Η αποστολή του Λεβαδειακού: Λοντίγκιν, Άνακερ, Σουρδής, Χάνα, Φίλων, Τσάπρας, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Μανθάτης, Κορνέζος, Μάγκνουσον, Νίκας, Γκούμας, Τσοκάι, Μπάλτσι, Όζμπολτ, Πεντρόζο, Συμελίδης, Λαγιούς, Βέρμπιτς και Οζέγκοβιτς.