Λεβαδειακός: Εκτός ο Κωστή για Τούμπα, επιστρέφει ο Βέρμπιτς
Ο Λεβαδειακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αυριανό (15/3) αγώνα με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, με τον Νίκο Παπαδόπουλο να μετράει ορισμένες απουσίες.
Πέρα από τους τιμωρημένους Παλάσιος και Λαμαράνα, εκτός έμεινε με πρόβλημα τραυματισμού ο Κωστή, ενώ δεν είναι ξανά διαθέσιμοι τόσο ο Λιάγκας, όσο και ο Παπαδόπουλος. Αντίθετα στην αποστολή των Βοιωτών επανέρχεται ο Βέρμπιτς.
Η αποστολή του Λεβαδειακού: Λοντίγκιν, Άνακερ, Σουρδής, Χάνα, Φίλων, Τσάπρας, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Μανθάτης, Κορνέζος, Μάγκνουσον, Νίκας, Γκούμας, Τσοκάι, Μπάλτσι, Όζμπολτ, Πεντρόζο, Συμελίδης, Λαγιούς, Βέρμπιτς και Οζέγκοβιτς.
