«Γελοίοι και ηλίθιοι οι φίλοι της Μαρσέιγ που θέλουν να χάσει η Παρί στον τελικό» είπε ο Μπερνάρ Ταπί πριν τον τελικό του Champions League, ωστόσο δεν τον... άκουσαν οι Μασσαλοί. Αμέσως μετά το τέλος του τελικού, εκατοντάδες οπαδοί της Μαρσέιγ ξεχύθηκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν την απώλεια του τίτλου.

Marseille erupts as PSG lose the Champions’ League final: “Where are all the Parisians now pic.twitter.com/YGrr0ihBOv

Get French Football News (@GFFN) August 23, 2020