Μετά τον Ζαν-Κλερ Τοντιμπό, η Μπαρτσελόνα επιβεβαίωσε και δεύτερο κρούσμα κορονοϊού στις τάξεις της και μάλιστα λίγες ώρες πριν από τον προημιτελικό του Champions League με αντίπαλο τη Μπάγερν Μονάχου (14/8, 22:00).

Ο λόγος για τον Σαμουέλ Ουμτιτί, ο οποίος έδειξε θετικός στον Covid-19 μετά τις εξετάσεις που διεξάχθηκαν την Πέμπτη και πλέον βρίσκεται σε καραντίνα στο σπίτι του, όπως ανακοίνωσε επίσημα η πλευρά των Μπλαουγκράνα.

OFFICIAL: Barcelona have confirmed that Samuel Umtiti has tested positive for COVID-19.

The centre-back is asymptomatic and isolating at home. pic.twitter.com/ql1vgrDGHD

