Πριν ξεκινήσει ο 1ος Προκριματικός Γύρος του Champions League, οι ομάδες των χωρών που βρίσκονται στα χαμηλότερα στρώματα του ranking της UEFA, παίζουν στους προκαταρκτικούς γύρους. Σε αυτό το στάδιο λοιπόν για σήμερα ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί το Ντίτρα (Κόσοβο)-Λίνφιλντ (Β. Ιρλανδία) σε ουδέτερο γήπεδο, στη Νιόν της Ελβετίας, απέναντι από τα γραφεία της UEFA!

Ωστόσο, στην ομάδα από το Κόσοβο εντοπίστηκαν δύο θετικοί στον κορονοϊό, με συνεπεία να αναβληθεί το παιχνίδι και οι Κοσοβάροι να τεθούν σε καραντίνα μέχρι νεοτέρας. Οποια ομάδα προκριθεί από αυτό το ζευγάρι, θα κοντραριστεί με την πολωνική Λέγκια Βαρσοβίας στον 1ο Προκριματικό της διοργάνωσης.

UEFA confirm @OfficialBlues Champions League match this evening off due to second positive COVID test in Kosovo opponents' camp. Whole Kosovan team in quarantine. Acc to UEFA regs if game can't be rearranged, Linfield should go through.

— Simon Stone (@sistoney67) August 11, 2020