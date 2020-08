Η πρώτη είδηση ξάφνιασε, καθώς αν και υγιής, ο Γκάρεθ Μπέιλ δεν μπήκε στην 24μελή αποστολή για τη ρεβάνς με τη Μάντσεστερ Σίτι, ενώ σε αυτήν βρέθηκε ακόμα και ο τιμωρημένος Σέρχιο Ράμος. Στη συνέχεια της μέρας ο Ζινεντίν Ζιντάν ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι ήταν επιλογή του Ουαλού σούπερ σταρ να μην ταξιδέψει με την ομάδα στην Αγγλία.

Ωσπου την Παρασκευή, λίγες ώρες πριν την αναμέτρηση, κυκλοφόρησαν φωτογραφίες που δείχνουν τον Μπέιλ να παίζει το αγαπημένο του γκολφ. Και κάπως έτσι προστίθεται ακόμα ένα στιγμιότυπο, για να επιβεβαιώσει ότι λογικά εν πρόκειται να τον δούμε ποτέ ξανά να φοράει τη φανέλα των Μαδριλένων.

Whilst Real Madrid prepare for their game against City tonight...

Gareth Bale has been spotted playing golf back in Madrid!

HE'S ACTUALLY DONE IT THE ABSOLUTE MADMAN! https://t.co/QGLPCJv0Vv

— Footy Accumulators (@FootyAccums) August 7, 2020