Ίλιτσιτς όπως Μέσι και Ρονάλντο (pic)

Ο Σλοβένος μεσοεπιθετικός ήταν όχι απλά ο μεγάλος, αλλά ο τεράστιος πρωταγωνιστής της σημερινής βραδιάς συνολικά και όχι μόνο του αγώνα Βαλένθια-Αταλάντα. Ο Ίλιτσιτς με τα 4 γκολ που πέτυχε μέσα στο Μεστάγια πέτυχε πολλά ρεκόρ. Ένα από τα πιο σημαντικά είναι πως μαζί με το 1 του πρώτου αγώνα (4-1 οι Ιταλοί) έφτασε τα 5 σε δύο αγώνες επί της ίδιας ομάδας σε νοκ άουτ ματς. Κάτι που έχουν κάνει μόλις δύο στο παρελθόν.

Και δύο όχι τυχαίοι, καθώς μιλάμε για τον Λιονέλ Μέσι και τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Αργεντίνος σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα το είχε κάνει την περίοδο 2011-12 απέναντι στην Μπάγερ Λεβερκούζεν πετυχαίνοντας μάλιστα 6 γκολ, ενώ ο Πορτογάλος (είχε σκοράρει 5 φορές) ηγέτης της Γιουβέντους πλέον, το είχε κάνει με τη φανέλα της Ρεάλ την περίοδο 2016-17 επί της Μπάγερν Μονάχου.

5 - Josip Iličić is only the third player to score 5+ goals over two legs of a Champions League knockout tie, after Lionel Messi for Barcelona vs Bayer Leverkusen in 2011-12 (6) and Cristiano Ronaldo for Real Madrid vs Bayern Munich in 2016-17 (5). Influential. pic.twitter.com/a6bcZtgVSO

— OptaJoe (@OptaJoe) March 10, 2020