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    ΠAΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 07 0

    vs

    ΚΟΛΩΝΙΑ 1

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    ΒAΙΤΣ 3

    vs

    ΣΕΝΤ ΑΝΝΑ ΑΙΓΚΕΝ 0

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    UNION VOCKLAMARKT 3

    vs

    ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΒΕΛΣ 1

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    ΦΣΒ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 0

    vs

    1900 ΓΚΙΕΣΕΝ 0

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    ΜAΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ (ΕΡ.) 3

    vs

    ΚΑΡΑΜΠAΚΧ ΒΙΕΝ. 1

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    ΝΕΟΥΣΙΕΝΤΛ 1919 2

    vs

    ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ Β` 2

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    ΒΙΝΕΡ ΣΠΟΡΤΚΛΟΥΜΠ 1

    vs

    ΑSΚ ΕΜΠΡΕΙΧΣΝΤΟΡΦ 1

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  • ΤΡΑΙΣΚΙΡΤΣΕΝ -

    vs

    ΜAΝΣΝΤΟΡΦ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

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    ΧΕΛΣΙΝΓΚΟΡ 3

    vs

    ΜΠΡΟΝΣΧΟ 1

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    ΣΠAΡΤΑΚ ΣΟΥΜΠΟΤΙΤΣΑ (Γ) 1

    vs

    ΚΛΕΚ ΖΡΕΝΖΑΜΙΝ (Γ) 2

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  • ΤΕΛΙΚΟ

    OK PARTIZAN (W) 3

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    OK ΜΠΕΟΓΚΡΑΝΤ (Γ) 2

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

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    ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ 1

    vs

    ΜΑΓΔΕΜΒΟΥΡΓΟ 0

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    ΓΚΛΙΒΙΤΣΕ 72

    vs

    ΑΝΒΙΛ ΒΛΟΤΣΛΑΒΕΚ 75

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    ΑΡΚΑ ΓΚΝΤΙΝΙΑ 22

    vs

    ΤΟΡΟΥΝ 22

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    ΜΑΧΡΙΜΠ ΤΕΤΟΥAΝ 2

    vs

    ΑΤΛΕΤΙΚ ΓΙΟΣΟΥΦΙΑ 0

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    ΑΡΜΙΝΙΑ ΛΟΥΝΤΒΙΣΧΑΦΕΝ 1

    vs

    KAISERSLAUTERN II 1

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    ΠΙΡΑΜΠΟΥ 81

    vs

    HERLEV WOLFPACK 71

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    ΜAΡΙΤΖΜΠΟΥΡΓΚ Γ. 0

    vs

    ΠΟΛΟΚΒAΝΕ ΣΙΤΙ 0

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    ΜΠΟΡΑΣ 73

    vs

    ΓΙΑΜΤΛAΝΤ ΜΠAΣΚΕΤ 63

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    ΣΟΝΤΕΡΤΕΛΙΕ ΚΙΝΓΚΣ 85

    vs

    ΝΑΣΖΟ ΜΠAΣΚΕΤ 65

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  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΟΥΜΕΑ 102

    vs

    ΝΤΖΟΥΡΓΚAΡΝΤΕΝ 87

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

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    ΜΠΛAΟΥ ΒAΙΣ ΛΙΝΤΣ 2

    vs

    ΒΟΡΓΟΥΟΡΤΣ ΣΤΕΙΡ 0

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    ΧΟΡΝ 2

    vs

    ΓΚΡΕΙΖΕΡ 1

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  • ΚAΠΦΕΝΜΠΕΡΓΚ -

    vs

    ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

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    CARL ZEISS JENA II 0

    vs

    ΓΚΡΙΜΑ 0

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    ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 37

    vs

    ΙΕΝΑ 57

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    ΡΕΝΤ4ΟΦΙΣ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ 47

    vs

    ΤΟΥΜΠΙΝΓΚΕΝ 32

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    ΕΡΝΤΓΚΑΣ ΕΧΙΝΓΚΕΝ 42

    vs

    ΡΟΣΤΟΚ ΣΙΓΟΛΒΣ 44

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    PS KARLSRUHE 44

    vs

    ΜΠΡΕΜΕΡΧAΒΕΝ 45

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    ΦΙΝΚΕ ΠAΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 31

    vs

    ΤΣΕΜΝΙΤΖ 99 35

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    ΝΑΙΤΣ 38

    vs

    ΧΕΙΝΤΕΛΜΠΕΡΓΚ 30

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    ΦΟΙΝΙΞ ΧAΓΚΕΝ 41

    vs

    ΤΡΙΕΡ 23

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    vs

    ΜΠΟΤΟΣAΝΙ 0

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    ΤΟΡ ΑΚΟΥΡΕΙΡΙ 51

    vs

    ΒΑΛΟΥΡ ΡΕΙΚΙΑΒΙΚ 42

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    ΒΙΝΤΕΝΜΠΡΟΥΚ 0

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    ROT-WEISS AHLEN 1

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    ΜΠΑΛΤΙΚ ΓΚΝΤΙΑ 0

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    UNIA JANIKOWO 1

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    ΛΕΒΧAΡΤΙΤΣΕ ΤΣΟΜΟΥΤΟΒ (Γ) 24

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    ΣΛΟΒAΝΚΑ (Γ) 32

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  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΣΛAΒΙΑ ΠΡAΓΑΣ (Γ) 64

    vs

    ΣΟΚΟΛ ΧΡAΝΤΕΤΣ ΚΡAΛΟΒΕ (Γ) 84

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

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    VIENNA UNITED (W) 47

    vs

    DBB LZ OO (W) 40

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    ΧΕΛΜΟΝΤ ΣΠΟΡ 0

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    ΕΞΕΛΣΙΟΡ 0

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    ΜAΑΣΤΡΙΧΤ 0

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    ΝΤΕΝ ΜΠΟΣ 1

    vs

    ΑΛΜΕΡΕ ΣΙΤΙ 1

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    ΑΓΙΑΞ Β 0

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    ΦΚ ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ 0

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    ΟΣ 1

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    ΣΟΛΕ 0

    vs

    ΜΠΟΥΛΟΝ ΣΙΡ ΜΕΡ 0

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    ΜΠΕΖΙΕΡ 0

    vs

    ΑΒΡAΝΣ 0

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    ΓΚΑΖΕΛΕΚ ΑΖΑΞΙΟ 1

    vs

    ΠΟ 0

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    ΡΕΝΤ ΣΤΑΡ 0

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    ΚΟΝΚΑΡΝΟ 2

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    ΜΠΟΥΡΓΚ ΠΕΡΟΝΑΣ 0

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    ΛΑΒAΛ 0

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    ΛΥΩΝ ΝΤΟΥΣΕΡ 0

    vs

    ΛΕ ΠΟΥΙ 1

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    ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΤΟΥΛΟΝ ΒΑΡ 0

    vs

    ΚΡΕΤΕΙΓ 0

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  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΝΤAΝΚΕΡΚ 1

    vs

    ΒΙΛΕΦΡAΝΣ 1

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΚΕΒΙΓΙ ΡΟΥΕΝ -

    vs

    ΜΠΑΣΤΙA ΜΠΟΡΓΚΟ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • LIVE

    ΚΟΥΙΜΠΕΡ 29

    vs

    ΜΑΟΥΡΙΕΝ ΑΙΞ 27

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    SAINT QUENTIN 34

    vs

    ΑΝΤΙΜΠ 24

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    ΝΑΝΣΙ 45

    vs

    ΜΕΤΡΟΠΟΛ ΜΠAΣΚΕΤ 34

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    ΠΟΙΤΙΕΡ 86 18

    vs

    ΚΛΕΡΜΟΝΤ 48

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    ΦΟΣ ΠΡΟΒΕΝΣ 27

    vs

    ΡΟΥΕΝ 22

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    ΧΑΦΝAΡΦΙΟΡΝΤΟΥΡ 0

    vs

    ΓΚΡΙΝΤΑΒΙΚ 0

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    ΦΙΟΛΝΙΡ ΡΕΚΙΑΒΙΚ 0

    vs

    VESTRI 0

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    ΘΡΟΤΟΥΡ ΡΕΙΚΙΑΒΙΚ 0

    vs

    ΓΚΡΟΤΑ 0

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    ΑΦΤΟΥΡΕΛΝΤΙΝΓΚ 0

    vs

    ΚΡ ΡΕΙΚΙΑΒΙΚ 2

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    ΙΓΚΟΚΕΑ 32

    vs

    ΤΣΙΜΠΟΝΑ 38

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    ΕΣΠΕΡΑΝΣ ΤΟΥΝΙΣ 1

    vs

    ΖAΜΑΛΕΚ 0

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    ΦΑΜΙΛΙΑ ΣΚΙΟ (Γ) 30

    vs

    ΜΠΡAΚΟ ΣΕΛΤΙΚΣ (Γ) 25

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    REAL SANTA CRUZ 0

    vs

    ΝΑΣΙΟΝAΛ ΠΟΤΟΣΙ 0

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    ΒΙΛΕΝΕΒ (Γ) 21

    vs

    ΜΠΟΥΡΖ (Γ) 23

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    ΦΟΡΤ. ΣΙΤAΡΝΤ 0

    vs

    ΤΣΒΟΛΕ 0

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    ΠΑΙΣ ΝΤΕ ΒΕΝΕΛ (Γ) 1

    vs

    ΠΑΡΙ ΣΕΝΤ ΚΛΟΥΝΤ (Γ) 0

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    ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΦΛAΙΕΡΣ 0

    vs

    ΛΕΣΤΕΡ ΡAΙΝΤΕΡΣ 0

    LIVE MATCH

  • ΣΕΦΙΛΝΤ ΣΑΡΚΣ -

    vs

    ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΤΖAΙΑΝΤΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΝΙΟΥΚAΣΤΛ ΙΓΚΛΣ -

    vs

    ΓΟΥΟΡΤΣΕΣΤΕΡ ΓΟΥΛΒΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ ΡΕΜΠΕΛΣ 61

    vs

    ΜΠΟΙΖ ΣΤΕΙΤ ΜΠΡΟΝΚΟΣ 67

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΡΕΝΤΦΟΡΝΤ ΧΑΙΛAΝΤΕΡΣ 62

    vs

    ΤΣAΡΛΕΣΤΟΝ ΜΠΑΚAΝΙΕΡΣ 48

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΜΙΣΙΓΚΑΝ ΓΟΥΛΒΕΡΙΝΣ 82

    vs

    ΝΕΜΠΡAΣΚΑ ΚΟΡΝΧAΣΚΕΡΣ 58

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΟΧAΙΟ ΣΤΕΙΤ ΜΠΟΥΚΙΣ 71

    vs

    ΙΛΙΝΟΙΣ ΦAΙΤΙΝΓΚ 63

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΜΠΟΣΤΟΝ ΓΙΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΙ 69

    vs

    ΝΕΙΒΙ ΜΙΝΤΣΙΠΜΕΝ 63

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΝΟΡΘ ΦΛΟΡΙΝΤΑ ΟΣΠΡΕΙΣ 71

    vs

    ΛΙΠΣΚΟΜΠ 73

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΚΟΛΓΚΕΙΤ ΡΑΙΝΤΕΡΣ 83

    vs

    ΛΕΧAΙ ΧΟΚΣ 70

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΝΟΡΘ ΚΑΡΟΛAΙΝΑ ΣΕΝΤΡAΛ 86

    vs

    ΝΟΡΘ ΚΑΡΟΛAΙΝΑ ΑΓΚΙΣ 80

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΑΡΜΥ ΜΠΛΑΚ ΝΑΙΤΣ 68

    vs

    ΛΑΦΑΓΙΕΤ ΛΕΟΠΑΡΝΤΣ 73

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΚΟΝΕΚΤΙΚΑΤ 77

    vs

    ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΚΟΥΓΚΑΡΣ 71

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΝΤΡΕΙΚ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ 75

    vs

    ΙΛΛΙΝΟΙΣ ΣΤ. ΡΕΝΤΜΠΕΡΝΤΣ 65

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΛΙΜΠΕΡΤΙ ΦΛΕΙΜΣ 66

    vs

    ΣΤΕΤΣΟΝ ΧAΤΕΡΣ 62

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    AMERICAN UNIVERSITY 59

    vs

    ΜΠΑΚΝΕΛ ΜΠΑΙΣΟΝ 64

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΜΟΡΓΚΑΝ ΜΠΕΡΣ 62

    vs

    ΝΟΡΦΟΛΚ ΣΤΕΙΤ 68

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΧAΟΥΑΡΝΤ ΜΠΙΣΟΝ 88

    vs

    ΝΤΕΛΑΓΟΥΕΡ ΣΤΕΙΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 100

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΜΕΡΙΛΑΝΤ ΙΣΤΕΡΝ ΣΟΡ ΧΟΚΣ 60

    vs

    ΚΟΠΙΝ ΣΤΕΙΤ ΙΓΚΛΣ 63

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΜΠΕΘΟΥΝ ΚΟΥΚΜΑΝ ΓΟΥΑΙΛΝΤΚΑΤΣ 72

    vs

    ΦΛΟΡΙΝΤΑ ΑΜ ΡΑΤΛΕΡΣ 70

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΙΣΤΕΡΝ ΚΕΝΤΑΚΙ ΚΟΛΟΝΕΛΣ 58

    vs

    ΤΕΝΕΣΙ ΣΤΕΙΤ ΤΑΙΓΚΕΡΣ 48

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΛΟΝΓΚΓΟΥΝΤ ΛAΝΣΕΡΣ 53

    vs

    ΧAΜΠΤΟΝ ΠAΙΡΕΤΣ 78

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΟΥΙΣΚΟΝΣΙΝ ΓΚΡΙΝ ΜΠΕΙ 78

    vs

    ΟΚΛΑΝΤ ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 63

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΙΛΛΙΝΟΙΣ ΣΙΚΑΓΟ ΦΛΕΙΜΣ 67

    vs

    ΓΙΑΝΓΚΣΤΑΟΥΝ ΣΤΕΙΤ 61

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    SOUTHERN JAGUARS 89

    vs

    ΤΕΞΑΣ ΣΑΟΥΘΕΡΝ ΤΑΙΓΚΕΡΣ 74

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΑΛΑΜΠAΜΑ ΧΟΡΝΕΤΣ 59

    vs

    ΤΖΑΚΣΟΝ ΣΤΕΙΤ ΤΑΙΓΚΕΡΣ 71

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΑΛΚΟΡΝ ΣΤΕΙΤ ΜΠΡΕΙΒΣ 80

    vs

    ΠΡΕΙΡΙΙ ΒΙΟΥ ΑΜ ΠAΝΘΕΡΣ 71

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΑΛΑΜΠAΜΑ ΑΜ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ 58

    vs

    ΓΚΡAΜΠΛΙΝΓΚ ΣΤΕΙΤ ΤAΙΓΚΕΡΣ 57

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    MONTANA ST. BOBCATS 73

    vs

    ΣAΟΥΘΕΡΝ ΓΙΟΥΤΑ ΘAΝΤΕΡΜΠΕΡΝΤΣ 65

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΑΡΙΖΟΝΑ ΣΑΝ ΝΤΕΒΙΛΣ 83

    vs

    WASHINGTON HUSKIES 90

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΟΡΕΓΚΟΝ ΣΤΕΙΤ ΜΠΙΒΕΡΣ 68

    vs

    ΣΤAΝΦΟΡΝΤ 65

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΜΟΝΤAΝΑ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 64

    vs

    ΝΟΡΔΕΡΝ ΚΟΛΟΡAΝΤΟ ΜΠΕΑΡΣ 71

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΝΙΟΥ ΜΕΞΙΚΟ ΣΤΕΙΤ 83

    vs

    ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ ΜΠAΠΤΙΣΤ ΛAΝΣΕΡΣ 50

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΓΙΟΥΤΑ ΣΤΕΙΤ ΑΓΚΙΣ 75

    vs

    ΝΙΟΥ ΜΕΞΙΚΟ ΛΟΜΠΟΣ 70

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΜΕΜΦΙΣ ΤAΙΓΚΕΡΣ 68

    vs

    ΟΥΙΤΣΙΤΑ ΣΤΕΙΤ ΣΟΚΕΡΣ 60

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΓΙΟΥΤΑ ΒAΛΕΙ ΓΟΥΛΒΕΡΙΝΣ 51

    vs

    UMKC ΚΑΝΓΚΑΡΟΥΣ 61

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΛΟΓΙΟΛΑ ΜΕΡΙΜΑΟΥΝΤ ΛΑΙΟΝΣ 75

    vs

    ΣΑΝ ΝΤΙΕΓΚΟ ΤΟΡΕΡΟΣ 61

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    EASTERN WASHINGTON 100

    vs

    ΑΙΝΤΑΧΟ ΣΤΕΙΤ ΜΠΕΝΓΚΑΛΣ 75

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΩΣΤΙΝ ΠΕΙ ΣΤΕΙΤ 76

    vs

    ΙΣΤΕΡΝ ΙΛΛΙΝΟΙΣ ΠΑΝΘΕΡΣ 65

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΒΑΛΠΑΡΑΙΣΟ ΚΡΟΥΣΕΙΝΤΕΡΣ 58

    vs

    ΕΒΑΝΣΒΙΛ ΠΕΡΠΛ ΕΙΣΙΣ 55

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΑΙΝΤΑΧΟ ΒAΝΝΤΑΛΣ 64

    vs

    ΓΟΥΕΜΠΕΡ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΑΙΛΝΤΚΑΤΣ 72

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ ΝΤΕΙΒΙΣ ΑΓΚΙΣ 65

    vs

    ΧΑΒΑΗ ΡΕΙΝΜΠΟΟΥ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 67

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΛΟΝΓΚ ΜΠΙΤΣ ΣΤΕΙΤ 80

    vs

    ΚΑΛ ΠΟΛΙ ΜΑΣΤΑΝΓΚΣ 73

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΣAΝΤΑ ΜΠAΡΜΠΑΡΑ 55

    vs

    ΚΑΛ ΣΤ. ΦΟΥΛΕΡΤΟΝ ΤΙΤΑΝΣ 53

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΒΙΚΙΝΓΚΣ 80

    vs

    ΝΟΘΕΡΝ ΑΡΙΖΟΝΑ 66

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΑΡΙΖΟΝΑ ΓΟΥAΙΛΝΤΚΑΤΣ 83

    vs

    ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΚΟΥΓΚΑΡΣ 62

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ ΜΠΡΟΝΚΟΣ 76

    vs

    PORTLAND PILOTS 62

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΟΡΕΓΚΟΝ ΝΤΑΚΣ 90

    vs

    ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΜΠΕΑΡΣ 56

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΝΕΒAΝΤΑ ΓΟΥΟΛΒ ΠΑΚ 71

    vs

    ΟΥΑΙΟΜΙΝΓΚ ΚΑΟΥΜΠΟΙΣ 74

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΣΙΑΤΛ ΓΙΟΥΝ. -

    vs

    ΣΙΚΑΓΟ ΣΤΕΙΤ ΚΟΥΓΚΑΡΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΝΟΡΘΕΡΝ ΑΙΟΒΑ ΠΑΝΘΕΡΣ -

    vs

    ΝΤΡΕΙΚ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΜΠΡΑΝΤΛΕΙ ΜΠΡΕΙΒΣ -

    vs

    ΣΑΟΥΘ.ΙΛΛΙΝΟΙΣ ΣΑΛΟΥΚΙΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΣAΜΦΟΡΝΤ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ -

    vs

    ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ ΚΙΝΤΕΤΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ