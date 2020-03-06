ΤΕΛΙΚΟ
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ 91vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 79
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΙΜΚΙ 82vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 68
LIVE
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 83vs
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 61
ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
ΑΛΑΒΕΣ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΜΑΡΣΕΙΓ -vs
ΑΜΙAΝ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 66vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 97
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 76vs
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ 75
ΑΛΑΒΕΣ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
LIVE
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 83vs
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 61
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΙΜΚΙ 82vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 68
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ 91vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 79
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -vs
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ -
ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 112vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 114
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 105vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 120
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 108vs
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 125
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 113vs
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 121
ΜΑΡΣΕΙΓ -vs
ΑΜΙAΝ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ 2vs
ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 3
LIVE
ΚΟΧΛΣΡAΙΜΠΕΡ ΦΙΛΙΠ 1vs
ΓΚΕΡΑΣΙΜΟΦ ΙΓΚΟΡ 1
LIVE
JERZY JANOWICZ 1vs
YEUNG PAK LONG 1
LIVE
CHAN/ LIANG 0vs
MIRZA/RAINA 1
LIVE
ΦΟΥΚΣΟΒΙΤΣ ΜAΡΤΟΝ 1vs
ΚΟΠΕΖΑΝΣ ΚΙΜΕΡ 0
LIVE
ΝΤΑΝΙΛΟΒΙΤΣ ΟΛΓΑ 1vs
LESYA TSURENKO 0
LIVE
ΓΟΥAΝΓΚ ΓΙΑΦAΝ 0vs
MARIE BOUZKOVA 1
LIVE
MANUEL SANCHEZ 0vs
ΝΙΚΛΑΣ-ΣΑΛΜΙΝΕΝ ΠAΤΡΙΚ 1
LIVE
MARCELO AREVALO 1vs
ΦΙΛΙΠΣ ΡΟΟΥΛΑΝΤ 0
LIVE
ADOLFO VALLEJO 0vs
SHARMAL DISSANAYAKE 0
LIVE
ΓΚΑΡΣΙΑ ΚΑΡΟΛAΙΝ 0vs
ALISON VAN UYTVANCK 0
LIVE
MISAKI DOI 0vs
YANINA WICKMAYER 0
LIVE
ΚΙΝΓΚ ΚΕΒΙΝ 0vs
ΒΟΥΚΙΤΣ ΑΛΕΚΣAΝΤΑΡ 0
LIVE
HARRIS/KUBLER 0vs
DRZEWIECKI/OLIVEIRA 0
ΤΕΛΙΚΟ
DANIEL/DONSKOY 0vs
HUEY/VERBEEK 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΡΚΟΡA ΡΟΜΠΕΡΤΟ 0vs
ΓΚΙΡΟΝ ΜAΡΚΟΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥ ΞΙAΟΝΤΙ 2vs
ΟΥΝΤΒAΡΝΤΙ ΠAΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
STOSUR/WICKMAYER 2vs
GLEASON/LOEB 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΜΠΟΒ ΚAΘΡΙΝ 2vs
ΣΡAΜΚΟΒΑ ΡΕΜΠΕΚΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
DOI/SIEGEMUND 1vs
MCNALLY/PEGULA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΡΝΟΚΡΑΚ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ 0vs
VINCENT STOUFF 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΑΚΕΟΥΤΣΙ ΚΕΝΤΟ 0vs
MATTHEW ROMIOS 2
ΤΕΛΙΚΟ
SCOTT PUODZIUNAS 2vs
ΣΑΒΙΛ ΛΟΥΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
GUILLERMO/MANASSE 2vs
MCADOO/PARKS 0
ΤΕΛΙΚΟ
RHETT PURCELL 0vs
ΝΟΓΚΟΥΣΙ ΡΙΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΕΛΛΙ ΝΤΕΙΝ 2vs
JORDAN SMITH 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΒΙΝΙ ΝΤΕΙΝ 1vs
HSU YU HSIOU 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΕΙΝ ΜΠΡΙΝΤΑΝ 2vs
NIKITA VOLONSKI 0
ΤΕΛΙΚΟ
JOHNSON/JOHNSON 2vs
HOVHANNISYA/SARKISS. 0
ΤΕΛΙΚΟ
PEREZ/SANDERS 2vs
NEEL/SANTAMARIA 0
ΤΕΛΙΚΟ
BERNARD TOMIC 0vs
ΒΟΥΚΙΤΣ ΑΛΕΚΣAΝΤΑΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΡΝΤΑ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ 0vs
ΚΡΟΥΓΚΕΡ ΜΙΤΣΕΛ 2
ΤΕΛΙΚΟ
CHAPPELL/STALDER 2vs
PEREZ/ZHU 0
ΤΕΛΙΚΟ
PABLO ANDUJAR-ALBA 2vs
ΧAΡΙΣ ΑΝΤΡΕΒ 0
ΤΕΛΙΚΟ
CASTELNUOVO/HAERTEIS 1vs
RAPP/REDLICKI 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΑΝΚΟΥΤ ΤΟΜΑΣ 2vs
ΜAΧΕΡ ΓΟΥΙΛ 0
ΤΕΛΙΚΟ
BLINKOVA/MCHALE 2vs
NINOMIYA/YANG 0
ΤΕΛΙΚΟ
KUDLA/KWIATKOWSKI 2vs
BAMBRIDGE/GLASSPOOL 1
ΤΕΛΙΚΟ
BALAJI/NEDUNCHEZHIYA 2vs
GAIO/LORENZI 1
ΤΕΛΙΚΟ
KING/ZVONAREVA 0vs
MUHAMMAD/TOWNSEND 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΟΣΟΓΚΙ ΣΑΚΟΥΡΑ 0vs
ΡΑΜΙAΛΙΣΟΝ ΙΡΙΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ARNEODO/CARUSO 2vs
SINNER/TIAFOE 1
ΤΕΛΙΚΟ
BARRIENTOS/ORE 2vs
BUTSCH/RYBAKOV 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΖΟΒΙΤΣ ΑΛΕΞAΝΤΡΑ 0vs
ΤΟΜΙΤΣ ΣAΡΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
MISAKI MATSUDA 2vs
IVANA POPOVIC 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΝΤΙΟΝΟΒΑ ΑΡΙΝΑ 2vs
ΠAΡΝΑΜΠΙ ΑΛΑΝA 0
ΤΕΛΙΚΟ
PARK SOHYUN 0vs
ΧΑΝΑΤAΝΙ ΝAΓΚΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
BONDARENKO/FICHMAN 2vs
KRAWCZYK/OLMOS 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΟΝΤAΜΑ ΜAΙ 2vs
ΝΤΕ ΒΡΟΥΜ ΙΝΤΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑ ΓΕΞΙΝ 0vs
AYUMI HIRATA 2
ΤΕΛΙΚΟ
LAUREN DAVIS 0vs
ΡΑΣ ΑΡAΝΤΞΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
YURIKO MIYAZAKI 2vs
ΓΙΑΜΑΓΚΟΥΤΣΙ ΜΕΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
MICHIKA OZEKI 0vs
ΚΟΥΝΓΚ ΛΕΟΝΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ALICIA SMITH 0vs
ΜAΓΙΕΡΣ ΑΜΠΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ARANGO/BOSIO 0vs
JOVIC/PERRIN 2
ΤΕΛΙΚΟ
KATHERINE WESTBURY 0vs
ΖΑΚAΡΛΙΟΥΚ ΜΑΡΙAΝΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
KORDA/KRUEGER 2vs
GONG/REESE 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚAΖΙ ΧΑΡΟΥΚΑ 2vs
ΑΚΙΤΑ ΣΧΙΧΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
LUZ/MATOS 2vs
K. KING/PATINO 0
ΤΕΛΙΚΟ
JORDAN THOMPSON 2vs
THIAGO MONTEIRO 0
ΤΕΛΙΚΟ
SAKATSUME/USHIJIMA 0vs
KAJITANI/SATO 2
ΤΕΛΙΚΟ
VINCENT STOUFF 0vs
ΝΟΓΚΟΥΣΙ ΡΙΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΕΛΛΙ ΝΤΕΙΝ 2vs
MATTHEW ROMIOS 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΑΝΚΟΥΤ ΤΟΜΑΣ 0vs
SCOTT PUODZIUNAS 2
ΤΕΛΙΚΟ
ALBERTO LIM 0vs
ΤΣΙΤΣΙΠAΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΟΕΝΤΑ ΓΚΟ 0vs
ΓΚΟΜΕΖ ΕΜΙΛΙΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
FINN TEARNEY 2vs
JORDI MUNOZ ABREU 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΒΙΤΟΛΙΝΑ ΕΛΙΝΑ 2vs
ΓΚΟΒΟΡΤΣΟΒΑ ΟΛΓΚΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΕΙΝ ΜΠΡΙΝΤΑΝ 2vs
HSU YU HSIOU 1
ΤΕΛΙΚΟ
HAYASHI/MORISAKI 2vs
OKAMURA/OKUNO 0
ΤΕΛΙΚΟ
JESON PATROMBON 0vs
ΤΣΙΤΣΙΠAΣ ΠΕΤΡΟΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛΜΑΝ ΤΖΟΝ 2vs
ΣΕΙΜΠΟΟΥΘ ΓΟΥAΙΛΝΤ ΤΙAΓΚΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΜΙΤΣ ΣAΡΑ 2vs
ΜAΓΙΕΡΣ ΑΜΠΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡAΙ ΑΓΙΤ 1vs
LUIS DAVID MARTINEZ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΝΤΙΟΝΟΒΑ ΑΡΙΝΑ 2vs
ΧΑΝΑΤAΝΙ ΝAΓΚΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΑΚAΡΛΙΟΥΚ ΜΑΡΙAΝΝΑ 2vs
ΚΟΥΝΓΚ ΛΕΟΝΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΑΜΙAΛΙΣΟΝ ΙΡΙΝΑ 1vs
MISAKI MATSUDA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΤΣΙΓΙAΜΑ ΓΙΑΣΟΥΤAΚΑ 1vs
ΚΙΡΟΖ ΡΟΜΠΕΡΤΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
TAYLOR/TAYLOR 1vs
BEALE/FANCUTT 2
ΤΕΛΙΚΟ
BOZOVIC/POPOVIC 0vs
MIHALIKOVA/MYERS 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΣΙΛΑΣΒΙΛΙ ΝΙΚΟΛΟΖ 2vs
ΙΒΑΝΟΒ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΛΕΣΚΟΒΑ ΤΖΕΣΙΚΑ 0vs
MAIAR SHERIF 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΙΝΙΤΝΤΙΝΟΒΑ ΓΚΟΤΖAΛ 0vs
ΓΚAΛΦΙ ΝΤAΛΜΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
KLEIN/PUODZIUNAS 2vs
HSU/ROMIOS 0
ΤΕΛΙΚΟ
RODIONOVA/ROUTLIFFE 2vs
OZEKI/UEDA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛAΖΑΡΟ ΓΚΑΡΣΙΑ ΑΝΤΡΕΑ 2vs
ΚΑΝ ΒΙΚΤΟΡΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΟΥΖΑ ΠΕΤΡ 1vs
ΤΟΡΕΜΠΚΟ ΠΙΤΕΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
CHRISTOPHER RUNGKAT 2vs
SHEIL KOTECHA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΛΕΝΤΟ ΜΠAΓΚΟΥΕ ΠΟΛ 1vs
ΧΕΛΕΡ ΠΙΤΕΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 0vs
AMINA ANSHBA 2
ΤΕΛΙΚΟ
VLADIMIR UZHYLOVSKYI 1vs
ΠΟΣΠΙΣΙΛ ΓΙΑΡΟΣΛAΒ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΥΚΟΥΣΚΙΝ ΜΙΧΑΗΛ 1vs
ΧAΣΕ ΡΟΜΠΙΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΝΖΙ ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝ 2vs
ΒΕΛΝΤΧΙΡ ΜΙΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΡΕΙ ΣΑΜAΝΘΑ 2vs
ΣΙΜΟΝΤΣ ΣΑΝΕΛ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΤΟΥΣΟΒΑ ΜΠAΡΜΠΟΡΑ 2vs
ΡΟΜΕΟ ΚΑΡΟΛΙΝΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
LUCA NARDI 2vs
ΚΧΟΤΚΟΒ ΟΛΕΓΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
MEHLULI SIBANDA 0vs
HAZEM NAW 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΣAΙ ΖΕΕΛ 2vs
ΓΟΥAΝΓΚ ΜΕΙΛΙΝΓΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΡΣΤΙΝ ΠΕΤΖΑ 1vs
ΜΑΡΤΙΝΟ ΜΑΤΕΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
LO CHIEN HSUN 2vs
ΡΙΚΑ ΤΖΙΟΡΤΖΙΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΤΙΒΕΝΣΟΝ ΚΕΣΛΕΙ 2vs
ΦΕΡΝAΝΤΕΖ ΦΛΟΡΕΣ ΝΤΙΕΓΚΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΜΙΡ ΣAΝΤΡΑ 2vs
ELISA CAMERANO 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΝΟΛΙ ΚΟΡΕΝΤΙΝ 0vs
ΣΙΜΟΝ ΤΟΜΠΙΑΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΑΣAΝ ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝ 2vs
ΝΑΒΑΣΙΡΙΣΟΜΠΟΥΝ ΖΙΡAΤ 0
ΤΕΛΙΚΟ
DAVID SUSANTO 2vs
ISMAEL MZAI 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΡΜΠΕΝΣΚΙ ΜΙΚΑΕΛ 2vs
COSTIN PAVAL 0
ΤΕΛΙΚΟ
ALEKSANDRE METREVELI 1vs
ΤΑΜ ΚΡΙΣΤΙAΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΝΤΟΝΙ ΚΟΡΙΝ 0vs
REBEKA MASAROVA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ANDREEA AMALIA ROSCA 0vs
ΚΟΕΛΖΕΡ ΡΟΜΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΛΕΜΠΙΤΣ ΛΙΟΥΜΠΟΜΙΡ 2vs
A. CORNUT CHAUVINC 0
ΤΕΛΙΚΟ
OZ/SEZER 2vs
MARKOVA/RADISIC 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΛΕΡ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ 0vs
ΛΕΜΠΕΝΤΕΦ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΛΚΕΛ ΚΕΜ 0vs
DANIEL CUKIERMAN 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΛΑΡ ΝAΣΤΖΑ 0vs
ΤΣΕΛΙΚ ΣΟΥΖAΝΕ 2
ΤΕΛΙΚΟ
I. CAVALLE-REIMERS 1vs
ΝΤΟΥΕΡΣΤ ΤΖΕΝΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΡΙΣΑΚAΡΙΟΥ, ΑΝΤΡΕΑ 0vs
ΚΙΛΝAΡΟΒΑ ΜΟΝΙΚΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΙΠΣΟΝ ΠAΤΡΙΚ 2vs
ΜΠΑΤΑΓΚΛΙΝΟ ΣΤΕΦAΝΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΡΜΠΕΡΟΒΙΤΣ ΝΕΦΙΣΑ 2vs
ΣΤAΝΤΛΕΡ ΝΙΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
APOSTOL/GRIGORIU 0vs
BOYER/DAMM 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΖΑΝΙΟΥΚ ΝΤΕΝΙΖ 2vs
ΕΣΕ ΑΜΑΝΤΙΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ANASTASIA ZOLOTAREVA 1vs
ΓΙΟΥΣΤΣΕΝΚΟ ΒΑΛΕΡΙΓΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝ ΛΟΚ 2vs
AMER NAOW 0
ΤΕΛΙΚΟ
KATY DUNNE 2vs
ΖΟΥΓΚΕΡ ΖΟAΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
PAAR/WACHACZYK 2vs
DIATCHEN./DZALAMIDZE 0
ΤΕΛΙΚΟ
MANAFOV/PICHLER 2vs
HAJEK/VILARDO 1
ΤΕΛΙΚΟ
BOMBARA/MARINO 0vs
BOBROV/ERLER 2
ΤΕΛΙΚΟ
LAMINE OUAHAB 2vs
LY NAM HOANG 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΣΤΕΒΕ ΛΟΜΠAΤΟ ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ 2vs
ORIOL ROCA BATALLA 0
ΤΕΛΙΚΟ
CHANTAL SKAMLOVA 2vs
ΣΑΙΝΤΕΝΟΒΑ ΝΟΕΛ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΤΑΡΙΝΑ ΛΟΥΚΑΣ 2vs
DUSTY BOYER 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΙΝΙΝΚΟΒΑ ΟΛΕΞAΝΤΡΑ 0vs
MIRIAM KOLODZIEJOVA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΕΜΕΡΙ ΚAΛΒΙΝ 2vs
TIM HANDEL 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΙΡΚΟΒ ΒΑΣΙΛ 0vs
FILIP CRISTIAN JIANU 2
ΤΕΛΙΚΟ
CELEBIC/SAVELJIC 1vs
HAMPEL/OBERLEITNER 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΝΕΤΣΝΙ ΜΙΤΣΑΛ 1vs
J. V. D. SCHULENBURG 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΟΥΜΠΙΑ ΣAΝΤΙΟ 2vs
ΟΡΤΕΓΚΑ-ΟΛΜΕΝΤΟ ΡΟΜΠΕΡΤΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΡΕΠAΤ ΜΠΑΠΤΙΣΤ 2vs
ΛΟΦΧAΓΚΕΝ ΤΖΟΡΤΖ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΥΜΠΛΙΚ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ 2vs
ΓΚΡΙΕΚΣΠΟΥΡ ΤΑΛΟΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΛΙΚΜΠΙΛΕΚ ΑΛΤΟΥΓΚ 2vs
ΠΑΤAΕΛ ΜΠΕΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
DANILINA/KOVAL 0vs
JANI/SHERIF 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΟΝΙΝΙ ΦAΜΠΙΟ 2vs
LEE DUCKHEE 0
ΤΕΛΙΚΟ
FALLERT/MORENO 2vs
DUSSIN/JONCOUR 1
ΤΕΛΙΚΟ
ROMANIA 1vs
CHINA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΣΙΝΑ ΝΤAΡΙΑ 0vs
ΜΕΛΝΙΚΟΒΑ ΜΑΡΙΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
CABAJ AWAD/SAMIR 2vs
KRASNOVA/SELEKHMETEV 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΧΙΝ ΠΕΝΤΡΟ 2vs
INIGO CERVANTES 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΝAΝΤΙΟ ΡΙΚAΡΝΤΟ 0vs
ΦAΝΣΕΛΟΟΥ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
HELLER/TOREBKO 2vs
BORZA/DIMA 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΥΝΤΙΡ ΑΝΤΑΜ 2vs
PHUONG VAN NGUYEN 0
ΤΕΛΙΚΟ
MANJI/STEVENSON 0vs
KHOTKOV/UZHYLOVSKYI 2
ΤΕΛΙΚΟ
ARENDS/BECKLEY 1vs
CARR/DENOLLY 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΙΣΕΡΙΚ ΤΖΟΝΑΘΑΝ 2vs
ΝΤAΛΑ ΒΑΛΕ ΕΝΡΙΚΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΕΝΓΚ ΣΑΙΣAΙ 2vs
YASMINA KARIMJANOVA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΑΝΓΚ ΓΙΑ ΓΙ 1vs
ΜΠΧΟΣAΛΕ ΡΟΥΤΟΥΖΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
CHINA (W) 2vs
UZBEKISTAN (W) 1
ΤΕΛΙΚΟ
PRISKA M. NUGROHO 0vs
JANG SU JEONG 2
ΤΕΛΙΚΟ
INDONESIA (W) 1vs
SOUTH KOREA (W) 2
ΤΕΛΙΚΟ
DARYA KASATKINA 2vs
CAMILA GIORGI 1
ΤΕΛΙΚΟ
CENGIZ/HOURIGAN 2vs
LE BIHAN/NOEL 0
ΤΕΛΙΚΟ
ERSOZ/LOVQVIST 0vs
CUROVIC/OSTLUND 2
ΤΕΛΙΚΟ
A. BARROSO CAMPOS 0vs
ΦΟΥΡΝΕΣ ΕΒAΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
DESAI/ROGOZINSKA 2vs
LEE/ROMEO 1
ΤΕΛΙΚΟ
KLASEN/KOELZER 1vs
GASPAR/MASAROVA 2
ΤΕΛΙΚΟ
CORNUT/SCHMITZ 2vs
THANOS/XILAS 0
ΤΕΛΙΚΟ
GIACOMINI/KIVATTSEV 2vs
ARRIBAGE/BROVILLE 0
ΤΕΛΙΚΟ
JUAN CERUNDOLO 2vs
ΑΡΓΚΟΥΕΛΟ ΦΑΚΟΥΝΤΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
CARIPI/HUNTER 1vs
BONZI/MARTINEAU 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΑΖ ΑΚΟΣΤΑ ΦΑΚΟΥΝΤΟ 2vs
ΠΕΝΑ ΛΟΠΕΖ ΜΑΝΟΥΕΛ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙAΜΑΣ ΡΟΥΙΖ ΠAΜΠΛΟ 2vs
G. GRANOLLERS-PUJOL 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΚAΟ ΤΙAΓΚΟ 2vs
ΠΕΡΧΙΚΟΤ ΜAΘΙΟΥ 0
ΤΕΛΙΚΟ
WANG QIANG 2vs
ΣΑΡΙΠΟΒΑ ΣΑΜΠΙΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
GHORBEL/TESSA 2vs
KILANI/KOROLEV 1
ΤΕΛΙΚΟ
GIMBRERE/MORANDAIS 0vs
HERRMANN/PRISACARIU 2
ΤΕΛΙΚΟ
BERBEROVIC/MIKHAYLOV 0vs
CAVALLE/MARINKOVIC 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΒΑΚ ΝΤΕΝΙΣ 2vs
ΚΟΥΕΒΑΣ ΜAΡΤΙΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
MURRAY/STOLLAR 2vs
MELNIKOVA/WALTERT 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΖΟΥΜΧΟΥΡ, ΝΤΑΜΙΡ 2vs
ΡΟΕΛΟΦΣΕ ΡΟΥΑΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
LAURINAS GRIGELIS 1vs
ΦΕΡΕΙΡΑ ΣΙΛΒΑ ΦΡΕΝΤΕΡΙΚΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΤΖΟ ΜΠΟΡΝΑ 2vs
ΓΚΟΥΝΕΣΒAΡΑΝ ΠΡAΙΝΕΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΤΑΚΟΒΣΚΙ ΣΕΡΓΚΕΙ 1vs
TSENG CHUN HSIN 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΓΚΕΡ ΤΖΙΑΝΛΟΥΚΑ 2vs
NAM JI SUNG 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΥΖΜΟΒΑ ΒΙΚΤΟΡΙΑ 1vs
ANNA-LENA FRIEDSAM 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΓΚΟΥΤ ΤΙΜΟ 1vs
ΟΖΕΝΤΑ ΛAΡΑ ΡΙΚAΡΝΤΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΟΥΤΓΙΑΝΤΙ ΑΛΝΤΙΛΑ 0vs
ΧΑΝ ΝΑ-ΛAΕ 2
ΤΕΛΙΚΟ
PENG/XU 0vs
KARIMJAN./NORMUROD. 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΠΕΖ ΣΑΝ ΜAΡΤΙΝ ΑΛΒAΡΟ 2vs
ΡΟΥΜΕΙΝ ΡΑΓΙAΝΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΒΑΛΙΚ ΖΟΖΕΦ 0vs
ΒΕΣΕΛΙ ΓΙΡΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΡΠΕΓΚAΡΝΤ ΜΙΧΑΕΛ 2vs
QUINTON VEGA 0
ΤΕΛΙΚΟ
EN SHUO LIANG 2vs
ΡAΙΝΑ ΑΝΚΙΤΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΤΡΟΥΦ ΓΙΑΝ-ΛΕΝΑΡΝΤ 2vs
ΙΒAΣΚΑ ΙΛΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΡΟΥΝΤΟΛΟ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ 2vs
ΛAΜΑ ΓΚΟΝΖAΛΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠAΛΑΖ ΑΤΙΛΑ 1vs
ΒΕΜΕΛΜΑΝΣ ΡΟΥΜΠΕΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
KARLIS OZOLINS 0vs
ΣΑΦΤΓΟΥAΤ ΜΟΧAΜΕΝΤ 2
ΤΕΛΙΚΟ
DEMBEK/FALCAO 2vs
BANES/ELLIS 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΝΤΙΟΝΟΒ ΤΖΟΥΡΙΤΖ 1vs
ΚΟΥΕΒΑΣ ΠAΜΠΛΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
NICOLAS ARRECHE 1vs
ΚΑΖΑΝΟΒΑ ΧΕΡΜΑΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠAΣΙΤΣ ΜΙΡΖΑ 0vs
ΧAΡΙΣ ΛΟΙΝΤ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΟΥΚ ΚAΣΠΕΡ 2vs
LAM CHING 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΜΕΡ ΜΙΚΑΕΛ 2vs
MARCELO BARRIOS VERA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΟΥΡAΣΚΟΒΙΚ ΒΙΚΤΟΡ 2vs
ΚΙΝΓΚ ΝΤAΡΙΑΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
SUTJIADI/TJEN 2vs
CHOI/KIM 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΙΛΙΤΣ ΜAΡΙΝ 2vs
ΡΑΜΑΝAΘΑΝ ΡΑΜΚΟΥΜAΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ILYA MARCHENKO 0vs
ΓΟΥ ΤΟΥΝΓΚ-ΛΙΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
JULIUS TVERIJONAS 0vs
JOAO SOUSA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΕΝΙΝ ΣΟΦΙΑ 2vs
ΝΤΟΝΤΙΝ ΟΣΕAΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΡΤΙΝ ΑΝΤΡΕΙ 0vs
ΡΟΣΟΛ ΛΟΥΚΑΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
HOLGER RUNE 2vs
IGNACIO GARCIA 1
ΤΕΛΙΚΟ
A. ALVARADO LARIN 0vs
BLAISE BICKNELL 2
ΤΕΛΙΚΟ
WILFREDO GONZALEZ 2vs
ΝΤΟΥΓΚAΤΖ ΑΖΙΖ 1
ΤΕΛΙΚΟ
CERVANTES/ROCA 2vs
MARTOS GORNES/PEREZ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ERNESTS GULBIS 2vs
ΜAΜΟΥΝ ΚΑΡΙΜ-ΜΟΧAΜΕΝΤ 0
ΤΕΛΙΚΟ
MERINO/PENA LOPEZ 0vs
CAROU/COMESANA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΜΕΡ ΕΛΙΑΣ 0vs
ΤΑΜΠΙΛΟ ΑΛΕΧAΝΤΡΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΥΝΤ ΚAΣΠΕΡ 2vs
HAYDN LEWIS 0
ΤΕΛΙΚΟ
GOM.-HERRERA/TROICKI 0vs
GALLOWAY/H. VERDUGO 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΖΟΝΣΟΝ ΣΤΙΒ 2vs
NOAH RUBIN 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΖΟΥΝΓΚ ΤΖΕΙΣΟΝ 0vs
ΕΣΚΟΜΠΕΝΤΟ ΕΡΝΕΣΤΟ 2
AUSTRALIA -vs
BRAZIL -
PHILIPPINES 0vs
GREECE 2
JAPAN 0vs
ECUADOR 2
NEW ZEALAND 1vs
VENEZUELA 1
GEORGIA 1vs
ESTONIA 1
INDONESIA 2vs
KENYA 0
KAZAKHSTAN -vs
NETHERLANDS -
ZIMBABWE 0vs
SYRIA 1
TURKEY 0vs
ISRAEL 1
MOROCCO 1vs
VIETNAM 0
LEBANON 1vs
THAILAND 0
ITALY -vs
ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ -
CHINESE TAIPEI (W) -vs
INDIA (W) -
CROATIA -vs
INDIA -
AUSTRIA 1vs
URUGUAY 0
UKRAINE 0vs
CHINESE TAIPEI 1
ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 1vs
SOUTH AFRICA 1
LITHUANIA 0vs
PORTUGAL 2
DENMARK 1vs
PUERTO RICO 0
HUNGARY -vs
BELGIUM -
LATVIA 0vs
EGYPT 1
SLOVAKIA -vs
CZECH REPUBLIC -
GERMANY -vs
BELARUS -
NUGROHO/TJEN -vs
HAN N./KIM N. -
SWEDEN -vs
CHILE -
NORWAY 1vs
BARBADOS 0
POLAND 1vs
HONG KONG 0
EL SALVADOR 0vs
JAMAICA 1
MEXICO 0vs
FINLAND 0
GUATEMALA 1vs
TUNISIA 0
CHAN/CHAN -vs
MIRZA/RAINA -
PARAGUAY 0vs
SRI LANKA 0
FRANZ LUNA LAVIDALIE -vs
ΓΙΑΖΙΡΙ ΜΑΛΕΚ -
HIDALGO/MONZON -vs
ARRECHE/CASANOVA -
JESSICA PEGULA -vs
IRINA BEGU -
ΛΟΠΕΖ ΒΙΛΑΣΕΝΟΡ ΤΖΕΡAΡΝΤΟ -vs
ΒΙΡΤΝAΝΕΝ ΟΤΟ -
ΣΟΚ ΤΖΑΚ -vs
ΚΟΥΝΤΛΑ ΝΤΕΝΙΣ -
ANASTASIA POTAPOVA -vs
JOHANNA KONTA -
JUAN VARILLAS -vs
ΕΧΡAΤ ΣAΝΤΡΟ -
KATO/WANG -vs
PEREZ/SANDERS -
PERU -vs
SWITZERLAND -
ΜΠΑΡΕΡΕ ΓΚΡΕΓΚΟΙΡΕ -vs
ΚΡΟΥΓΚΕΡ ΜΙΤΣΕΛ -
VERA ZVONAREVA -vs
LAURA SIEGEMUND -
M VERGARA DEL PUERTO -vs
YASHITA DE SILVA -
ΜΑΝΝΑΡΙΝΟ ΑΝΤΡΙAΝ -vs
JOHN PATRICK SMITH -
ΓΚΙΡΟΝ ΜAΡΚΟΣ -vs
ΝΑΚΑΣΙΜΑ ΜΠΡAΝΤΟΝ -
ΡΕΝΤΛΙΣΚΙ ΜΑΡΤΙΝ -vs
ΡΙΜΠAΚΟΒ ΑΛΕΞ -
BOLIVIA -vs
DOMINICAN REPUBLIC -
PABLO ANDUJAR-ALBA -vs
ΜΠΛΑΝΤΣ ΟΥΛΙΣΕΣ -
ROBIN MONTGOMERY -vs
ΑΡAΝΓΚΟ ΕΜΙΛΙAΝΑ -
HUGO DELLIEN -vs
ΧΕΡΝAΝΤΕΖ-ΦΕΡΝAΝΤΕΖ ΧΟΣΕ -
ΤΣAΠΕΛ ΝΙΚ -vs
ΣΑΡΚΙΣΙAΝ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -
COLOMBIA -vs
ARGENTINA -
ΓΙAΚΣΙΤΣ ΤΖΟΒAΝΑ -vs
ΣΕΜΠΟΒ ΚAΘΡΙΝ -
DANIEL ELAHI GALAN -vs
ΜAΓΙΕΡ ΛΕΟΝAΡΝΤΟ -
ΑΛΒAΡΕΖ ΝΙΚΟΛΑΣ -vs
ΛΑΑΚΣΟΝΕΝ ΧΕΝΡΙ -
MCNALLY/PEGULA -vs
STOSUR/WICKMAYER -
MUHAMMAD/TOWNSEND -vs
BLINKOVA/MCHALE -
KUDLA/KWIATKOWSKI -vs
ARNEODO/CARUSO -
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ΒAΙΤΣ 3vs
ΣΕΝΤ ΑΝΝΑ ΑΙΓΚΕΝ 0
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UNION VOCKLAMARKT 3vs
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΒΕΛΣ 1
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ΣΚΕΙΝΤ 0vs
ΚΟΝΓΚΣΒΙΝΓΚΕΡ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΕΡΝΟΜΟΡΕΤΣ 1vs
DIMITROVGRAD 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΡΙΣΤΑΛ ΚΧΕΡΣΟΝ 3vs
ΝΟΒΑ ΚΑΚΧΟΒΚΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΟΡΚΙ ΚΡΑΣΝΟΓΚΟΡΣΚ 3vs
SATURN RAMENSKOYE 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΑΒΡΙΓΙΑ ΣΙΜΦΕΡΟΠΟΛ 0vs
TAVRIYA NOVOTROITSKE 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΙΡΝΙΚ ΣΠΟΡΤ 3vs
ΚΡΙΒΙΙ ΡΙΧ 0
ΤΕΛΙΚΟ
NEMAN GRODNO II 0vs
ΣΑΧΤAΡ ΣΟΛΙΓΚΟΡΣΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΚΖΕΤΤΕΝ 2vs
ΟΠΣAΛ 0
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ΦΣΒ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 0vs
1900 ΓΚΙΕΣΕΝ 0
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FLORIANA 3vs
SIRENS 0
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ΜAΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ (ΕΡ.) 3vs
ΚΑΡΑΜΠAΚΧ ΒΙΕΝ. 1
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ΝΕΟΥΣΙΕΝΤΛ 1919 2vs
ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ Β` 2
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ΒΙΝΕΡ ΣΠΟΡΤΚΛΟΥΜΠ 1vs
ΑSΚ ΕΜΠΡΕΙΧΣΝΤΟΡΦ 1
ΤΡΑΙΣΚΙΡΤΣΕΝ -vs
ΜAΝΣΝΤΟΡΦ -
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ΧΕΛΣΙΝΓΚΟΡ 3vs
ΜΠΡΟΝΣΧΟ 1
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ΣΠAΡΤΑΚ ΣΟΥΜΠΟΤΙΤΣΑ (Γ) 1vs
ΚΛΕΚ ΖΡΕΝΖΑΜΙΝ (Γ) 2
ΤΕΛΙΚΟ
OK PARTIZAN (W) 3vs
OK ΜΠΕΟΓΚΡΑΝΤ (Γ) 2
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ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ 1vs
ΜΑΓΔΕΜΒΟΥΡΓΟ 0
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ΓΚΛΙΒΙΤΣΕ 72vs
ΑΝΒΙΛ ΒΛΟΤΣΛΑΒΕΚ 75
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ΑΡΚΑ ΓΚΝΤΙΝΙΑ 22vs
ΤΟΡΟΥΝ 22
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ΜΑΧΡΙΜΠ ΤΕΤΟΥAΝ 2vs
ΑΤΛΕΤΙΚ ΓΙΟΣΟΥΦΙΑ 0
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ΑΡΜΙΝΙΑ ΛΟΥΝΤΒΙΣΧΑΦΕΝ 1vs
KAISERSLAUTERN II 1
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ΠΙΡΑΜΠΟΥ 81vs
HERLEV WOLFPACK 71
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ΚΟΓΚΕ 2vs
ΒΕΝΤΣAΙΣΕΛ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΣΚΙΛΝΤΕ 1vs
ΚΟΛΝΤΙΝΓΚ 0
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ΜAΡΙΤΖΜΠΟΥΡΓΚ Γ. 0vs
ΠΟΛΟΚΒAΝΕ ΣΙΤΙ 0
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FRANCE AVENIR 2024 1vs
MARTIGUES VOLLEY 1
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CAMBRAI VOLLEY 1vs
PLESSIS VOLLEY BALL 0
AMSL FREJUS -vs
GRAND NANCY VOLLEY -
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ΜΠΟΡΑΣ 73vs
ΓΙΑΜΤΛAΝΤ ΜΠAΣΚΕΤ 63
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ΣΟΝΤΕΡΤΕΛΙΕ ΚΙΝΓΚΣ 85vs
ΝΑΣΖΟ ΜΠAΣΚΕΤ 65
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΜΕΑ 102vs
ΝΤΖΟΥΡΓΚAΡΝΤΕΝ 87
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ΜΠΛAΟΥ ΒAΙΣ ΛΙΝΤΣ 2vs
ΒΟΡΓΟΥΟΡΤΣ ΣΤΕΙΡ 0
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ΧΟΡΝ 2vs
ΓΚΡΕΙΖΕΡ 1
ΚAΠΦΕΝΜΠΕΡΓΚ -vs
ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ -
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CARL ZEISS JENA II 0vs
ΓΚΡΙΜΑ 0
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ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 37vs
ΙΕΝΑ 57
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ΡΕΝΤ4ΟΦΙΣ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ 47vs
ΤΟΥΜΠΙΝΓΚΕΝ 32
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ΕΡΝΤΓΚΑΣ ΕΧΙΝΓΚΕΝ 42vs
ΡΟΣΤΟΚ ΣΙΓΟΛΒΣ 44
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PS KARLSRUHE 44vs
ΜΠΡΕΜΕΡΧAΒΕΝ 45
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ΦΙΝΚΕ ΠAΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 31vs
ΤΣΕΜΝΙΤΖ 99 35
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ΝΑΙΤΣ 38vs
ΧΕΙΝΤΕΛΜΠΕΡΓΚ 30
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ΦΟΙΝΙΞ ΧAΓΚΕΝ 41vs
ΤΡΙΕΡ 23
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ΑΣΤΡΑ ΓΚΙΟΥΡΓΚΙΟΥ 0vs
ΜΠΟΤΟΣAΝΙ 0
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ΤΟΡ ΑΚΟΥΡΕΙΡΙ 51vs
ΒΑΛΟΥΡ ΡΕΙΚΙΑΒΙΚ 42
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ΒΙΝΤΕΝΜΠΡΟΥΚ 0vs
ROT-WEISS AHLEN 1
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ΜΠΑΛΤΙΚ ΓΚΝΤΙΑ 0vs
UNIA JANIKOWO 1
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ΣΕΤ 1vs
ΤΟΥΛΟΥΖ 0
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ΛΕΒΧAΡΤΙΤΣΕ ΤΣΟΜΟΥΤΟΒ (Γ) 24vs
ΣΛΟΒAΝΚΑ (Γ) 32
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΛAΒΙΑ ΠΡAΓΑΣ (Γ) 64vs
ΣΟΚΟΛ ΧΡAΝΤΕΤΣ ΚΡAΛΟΒΕ (Γ) 84
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ΟΣΝΤΟΡΦ 0vs
HAMM UNITED 0
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HAMBURGER SV III 1vs
SUDERELBE 0
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VIENNA UNITED (W) 47vs
DBB LZ OO (W) 40
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ΧΕΛΜΟΝΤ ΣΠΟΡ 0vs
ΝΤΟΡΝΤΡΕΧΤ 0
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ΕΞΕΛΣΙΟΡ 0vs
ΜAΑΣΤΡΙΧΤ 0
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ΤΕΛΣΤAΡ 0vs
ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ Β 0
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ΝΤΕΝ ΜΠΟΣ 1vs
ΑΛΜΕΡΕ ΣΙΤΙ 1
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ΦΟΛΕΝΤΑΜ 0vs
ΑΓΙΑΞ Β 0
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ΦΚ ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ 0vs
ΟΣ 1
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ΣΑΤΟΡΟΥ 0vs
ΚΑΕΝ 1
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ΡΟΝΤΕΖ ΑΒΕΡΙΟΝ 1vs
ΓΚΙΝΓΚAΜΠ 0
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ΧAΒΡΗ 0vs
ΟΣΕΡ 0
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ΣΑΜΠΛΙ 0vs
ΛΕ ΜΑΝ 0
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ΝΙΟΡ 0vs
ΝΑΝΣΙ 0
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ΚΛΕΡΜΟΝ 1vs
ΣΟΣΟ 0
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ΤΡΟΥA 1vs
ΠΑΡΙ 0
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ΓΚΡΕΝΟΜΠΛ 0vs
ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ 2
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ΣΟΛΕ 0vs
ΜΠΟΥΛΟΝ ΣΙΡ ΜΕΡ 0
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ΜΠΕΖΙΕΡ 0vs
ΑΒΡAΝΣ 0
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ΓΚΑΖΕΛΕΚ ΑΖΑΞΙΟ 1vs
ΠΟ 0
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ΡΕΝΤ ΣΤΑΡ 0vs
ΚΟΝΚΑΡΝΟ 2
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ΜΠΟΥΡΓΚ ΠΕΡΟΝΑΣ 0vs
ΛΑΒAΛ 0
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ΛΥΩΝ ΝΤΟΥΣΕΡ 0vs
ΛΕ ΠΟΥΙ 1
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ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΤΟΥΛΟΝ ΒΑΡ 0vs
ΚΡΕΤΕΙΓ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤAΝΚΕΡΚ 1vs
ΒΙΛΕΦΡAΝΣ 1
ΚΕΒΙΓΙ ΡΟΥΕΝ -vs
ΜΠΑΣΤΙA ΜΠΟΡΓΚΟ -
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ΚΟΥΙΜΠΕΡ 29vs
ΜΑΟΥΡΙΕΝ ΑΙΞ 27
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SAINT QUENTIN 34vs
ΑΝΤΙΜΠ 24
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ΝΑΝΣΙ 45vs
ΜΕΤΡΟΠΟΛ ΜΠAΣΚΕΤ 34
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ΠΟΙΤΙΕΡ 86 18vs
ΚΛΕΡΜΟΝΤ 48
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ΦΟΣ ΠΡΟΒΕΝΣ 27vs
ΡΟΥΕΝ 22
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ΧΑΦΝAΡΦΙΟΡΝΤΟΥΡ 0vs
ΓΚΡΙΝΤΑΒΙΚ 0
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ΦΙΟΛΝΙΡ ΡΕΚΙΑΒΙΚ 0vs
VESTRI 0
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ΘΡΟΤΟΥΡ ΡΕΙΚΙΑΒΙΚ 0vs
ΓΚΡΟΤΑ 0
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ΑΦΤΟΥΡΕΛΝΤΙΝΓΚ 0vs
ΚΡ ΡΕΙΚΙΑΒΙΚ 2
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ΙΓΚΟΚΕΑ 32vs
ΤΣΙΜΠΟΝΑ 38
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ΕΣΠΕΡΑΝΣ ΤΟΥΝΙΣ 1vs
ΖAΜΑΛΕΚ 0
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ΦΑΜΙΛΙΑ ΣΚΙΟ (Γ) 30vs
ΜΠΡAΚΟ ΣΕΛΤΙΚΣ (Γ) 25
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REAL SANTA CRUZ 0vs
ΝΑΣΙΟΝAΛ ΠΟΤΟΣΙ 0
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ΡΙΑΛ ΚΑΝΟ 25vs
MARIN PEIXE GALEGO 33
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ΜΕΛΙΓΙΑ 29vs
ΠΕΝΙΑΣ ΟΥΕΣΚΑ 14
ΓΕΙΔA -vs
ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ -
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ΒΙΛΕΝΕΒ (Γ) 21vs
ΜΠΟΥΡΖ (Γ) 23
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ΦΟΡΤ. ΣΙΤAΡΝΤ 0vs
ΤΣΒΟΛΕ 0
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ΠΑΙΣ ΝΤΕ ΒΕΝΕΛ (Γ) 1vs
ΠΑΡΙ ΣΕΝΤ ΚΛΟΥΝΤ (Γ) 0
LIVE
USK ΠΡAΓΑ Β 27vs
ΒΙΣΟΤΣΙΝΑ 20
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΠAΒΑ Β 64vs
ΣΟΚΟΛ ΠΡAΖΚΙ 67
ΣΟΚΟΛ ΠΙΣΕΚ -vs
OLOMOUC -
ΜΠΡΝΟ -vs
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒΑ ΠΛΖΕΝ -
LIVE
LEGON CITIES FC 1vs
WAFA 0
ΤΕΛΙΚΟ
KARELA UNITED FC 0vs
ΑΣAΝΤΕ ΚΟΤΟΚΟ 1
LIVE
ZEJTUN CORINTHIANS 0vs
MQABBA 0
ΤΕΛΙΚΟ
SWIEQI UNITED 0vs
PEMBROKE ATHLETA 1
LIVE
ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΦΛAΙΕΡΣ 0vs
ΛΕΣΤΕΡ ΡAΙΝΤΕΡΣ 0
ΣΕΦΙΛΝΤ ΣΑΡΚΣ -vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΤΖAΙΑΝΤΣ -
ΝΙΟΥΚAΣΤΛ ΙΓΚΛΣ -vs
ΓΟΥΟΡΤΣΕΣΤΕΡ ΓΟΥΛΒΣ -
LIVE
AD SAN JUAN 0vs
ΧΟΥAΡΤΕ 0
LIVE
ΤΑΦΣ ΓΟΥΕΛ 0vs
ΓΚΑΜΠΡΙΑΝ & ΚΛΙΝΤΑΧ ΒΑΛΕ 0
ΠΟΝΤΙΠΡΙΝΤ ΤΑΟΥΝ -vs
UNDY ATHLETIC -
ΛΑΝΕΛΙ -vs
LLANTWIT MAJOR -
GOYTRE UNITED -vs
HAVERFORDWEST -
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΣΤΟΥΔΙAΝΤΕΣ ΝΤΕ ΜΕΡΙΔΑ 1vs
ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΜΠΙΝΑΣΙΟΝAΛ 2vs
ΣΑΟ ΠAΟΛΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛΙAΝΣΑ ΛΙΜΑ 0vs
ΝΑΣΙΟΝAΛ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΟΥΡΟΥ 79vs
ΜΠΡΑΖΙΛΙΑ 83
ΤΕΛΙΚΟ
SAO JOSE 97vs
ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ 102
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΡAΝΚΑ 91vs
ΜΙΝΑΣ 82
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΤΖΙ ΝΤΑΣ ΚΡΟΥΖΕΣ 89vs
ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 61
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ ΡΕΜΠΕΛΣ 61vs
ΜΠΟΙΖ ΣΤΕΙΤ ΜΠΡΟΝΚΟΣ 67
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕΝΤΦΟΡΝΤ ΧΑΙΛAΝΤΕΡΣ 62vs
ΤΣAΡΛΕΣΤΟΝ ΜΠΑΚAΝΙΕΡΣ 48
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΣΙΓΚΑΝ ΓΟΥΛΒΕΡΙΝΣ 82vs
ΝΕΜΠΡAΣΚΑ ΚΟΡΝΧAΣΚΕΡΣ 58
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΧAΙΟ ΣΤΕΙΤ ΜΠΟΥΚΙΣ 71vs
ΙΛΙΝΟΙΣ ΦAΙΤΙΝΓΚ 63
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΣΤΟΝ ΓΙΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΙ 69vs
ΝΕΙΒΙ ΜΙΝΤΣΙΠΜΕΝ 63
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΡΘ ΦΛΟΡΙΝΤΑ ΟΣΠΡΕΙΣ 71vs
ΛΙΠΣΚΟΜΠ 73
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΛΓΚΕΙΤ ΡΑΙΝΤΕΡΣ 83vs
ΛΕΧAΙ ΧΟΚΣ 70
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΡΘ ΚΑΡΟΛAΙΝΑ ΣΕΝΤΡAΛ 86vs
ΝΟΡΘ ΚΑΡΟΛAΙΝΑ ΑΓΚΙΣ 80
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΜΥ ΜΠΛΑΚ ΝΑΙΤΣ 68vs
ΛΑΦΑΓΙΕΤ ΛΕΟΠΑΡΝΤΣ 73
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΝΕΚΤΙΚΑΤ 77vs
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΚΟΥΓΚΑΡΣ 71
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΡΕΙΚ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ 75vs
ΙΛΛΙΝΟΙΣ ΣΤ. ΡΕΝΤΜΠΕΡΝΤΣ 65
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΙΜΠΕΡΤΙ ΦΛΕΙΜΣ 66vs
ΣΤΕΤΣΟΝ ΧAΤΕΡΣ 62
ΤΕΛΙΚΟ
AMERICAN UNIVERSITY 59vs
ΜΠΑΚΝΕΛ ΜΠΑΙΣΟΝ 64
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΡΓΚΑΝ ΜΠΕΡΣ 62vs
ΝΟΡΦΟΛΚ ΣΤΕΙΤ 68
ΤΕΛΙΚΟ
ΧAΟΥΑΡΝΤ ΜΠΙΣΟΝ 88vs
ΝΤΕΛΑΓΟΥΕΡ ΣΤΕΙΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 100
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΡΙΛΑΝΤ ΙΣΤΕΡΝ ΣΟΡ ΧΟΚΣ 60vs
ΚΟΠΙΝ ΣΤΕΙΤ ΙΓΚΛΣ 63
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΘΟΥΝ ΚΟΥΚΜΑΝ ΓΟΥΑΙΛΝΤΚΑΤΣ 72vs
ΦΛΟΡΙΝΤΑ ΑΜ ΡΑΤΛΕΡΣ 70
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΣΤΕΡΝ ΚΕΝΤΑΚΙ ΚΟΛΟΝΕΛΣ 58vs
ΤΕΝΕΣΙ ΣΤΕΙΤ ΤΑΙΓΚΕΡΣ 48
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΝΓΚΓΟΥΝΤ ΛAΝΣΕΡΣ 53vs
ΧAΜΠΤΟΝ ΠAΙΡΕΤΣ 78
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΙΣΚΟΝΣΙΝ ΓΚΡΙΝ ΜΠΕΙ 78vs
ΟΚΛΑΝΤ ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 63
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΛΛΙΝΟΙΣ ΣΙΚΑΓΟ ΦΛΕΙΜΣ 67vs
ΓΙΑΝΓΚΣΤΑΟΥΝ ΣΤΕΙΤ 61
ΤΕΛΙΚΟ
SOUTHERN JAGUARS 89vs
ΤΕΞΑΣ ΣΑΟΥΘΕΡΝ ΤΑΙΓΚΕΡΣ 74
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛΑΜΠAΜΑ ΧΟΡΝΕΤΣ 59vs
ΤΖΑΚΣΟΝ ΣΤΕΙΤ ΤΑΙΓΚΕΡΣ 71
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛΚΟΡΝ ΣΤΕΙΤ ΜΠΡΕΙΒΣ 80vs
ΠΡΕΙΡΙΙ ΒΙΟΥ ΑΜ ΠAΝΘΕΡΣ 71
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛΑΜΠAΜΑ ΑΜ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ 58vs
ΓΚΡAΜΠΛΙΝΓΚ ΣΤΕΙΤ ΤAΙΓΚΕΡΣ 57
ΤΕΛΙΚΟ
MONTANA ST. BOBCATS 73vs
ΣAΟΥΘΕΡΝ ΓΙΟΥΤΑ ΘAΝΤΕΡΜΠΕΡΝΤΣ 65
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΙΖΟΝΑ ΣΑΝ ΝΤΕΒΙΛΣ 83vs
WASHINGTON HUSKIES 90
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΡΕΓΚΟΝ ΣΤΕΙΤ ΜΠΙΒΕΡΣ 68vs
ΣΤAΝΦΟΡΝΤ 65
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΝΤAΝΑ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 64vs
ΝΟΡΔΕΡΝ ΚΟΛΟΡAΝΤΟ ΜΠΕΑΡΣ 71
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΜΕΞΙΚΟ ΣΤΕΙΤ 83vs
ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ ΜΠAΠΤΙΣΤ ΛAΝΣΕΡΣ 50
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΟΥΤΑ ΣΤΕΙΤ ΑΓΚΙΣ 75vs
ΝΙΟΥ ΜΕΞΙΚΟ ΛΟΜΠΟΣ 70
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΜΦΙΣ ΤAΙΓΚΕΡΣ 68vs
ΟΥΙΤΣΙΤΑ ΣΤΕΙΤ ΣΟΚΕΡΣ 60
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΟΥΤΑ ΒAΛΕΙ ΓΟΥΛΒΕΡΙΝΣ 51vs
UMKC ΚΑΝΓΚΑΡΟΥΣ 61
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΓΙΟΛΑ ΜΕΡΙΜΑΟΥΝΤ ΛΑΙΟΝΣ 75vs
ΣΑΝ ΝΤΙΕΓΚΟ ΤΟΡΕΡΟΣ 61
ΤΕΛΙΚΟ
EASTERN WASHINGTON 100vs
ΑΙΝΤΑΧΟ ΣΤΕΙΤ ΜΠΕΝΓΚΑΛΣ 75
ΤΕΛΙΚΟ
ΩΣΤΙΝ ΠΕΙ ΣΤΕΙΤ 76vs
ΙΣΤΕΡΝ ΙΛΛΙΝΟΙΣ ΠΑΝΘΕΡΣ 65
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΑΛΠΑΡΑΙΣΟ ΚΡΟΥΣΕΙΝΤΕΡΣ 58vs
ΕΒΑΝΣΒΙΛ ΠΕΡΠΛ ΕΙΣΙΣ 55
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΙΝΤΑΧΟ ΒAΝΝΤΑΛΣ 64vs
ΓΟΥΕΜΠΕΡ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΑΙΛΝΤΚΑΤΣ 72
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ ΝΤΕΙΒΙΣ ΑΓΚΙΣ 65vs
ΧΑΒΑΗ ΡΕΙΝΜΠΟΟΥ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 67
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΝΓΚ ΜΠΙΤΣ ΣΤΕΙΤ 80vs
ΚΑΛ ΠΟΛΙ ΜΑΣΤΑΝΓΚΣ 73
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΝΤΑ ΜΠAΡΜΠΑΡΑ 55vs
ΚΑΛ ΣΤ. ΦΟΥΛΕΡΤΟΝ ΤΙΤΑΝΣ 53
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΒΙΚΙΝΓΚΣ 80vs
ΝΟΘΕΡΝ ΑΡΙΖΟΝΑ 66
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΙΖΟΝΑ ΓΟΥAΙΛΝΤΚΑΤΣ 83vs
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΚΟΥΓΚΑΡΣ 62
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ ΜΠΡΟΝΚΟΣ 76vs
PORTLAND PILOTS 62
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΡΕΓΚΟΝ ΝΤΑΚΣ 90vs
ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΜΠΕΑΡΣ 56
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΕΒAΝΤΑ ΓΟΥΟΛΒ ΠΑΚ 71vs
ΟΥΑΙΟΜΙΝΓΚ ΚΑΟΥΜΠΟΙΣ 74
ΣΙΑΤΛ ΓΙΟΥΝ. -vs
ΣΙΚΑΓΟ ΣΤΕΙΤ ΚΟΥΓΚΑΡΣ -
ΝΟΡΘΕΡΝ ΑΙΟΒΑ ΠΑΝΘΕΡΣ -vs
ΝΤΡΕΙΚ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ -
ΜΠΡΑΝΤΛΕΙ ΜΠΡΕΙΒΣ -vs
ΣΑΟΥΘ.ΙΛΛΙΝΟΙΣ ΣΑΛΟΥΚΙΣ -
ΣAΜΦΟΡΝΤ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ -vs
ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ ΚΙΝΤΕΤΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΤΟΡΙΑ ΜΠΑΙΑ 3vs
LAGARTO 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΠΕΡAΡΙΟ 0vs
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΙΡΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΒAΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚAΜΑ 1vs
ABC-RN 0