Σοκ στην Μπάγερν, ένα μήνα έξω ο Λεβαντόφσκι!

Έχει διαλύσει όλα τα κοντέρ, σκοράρει σε ρυθμούς πολυβόλου και, όπως ήταν αναμενόμενο, τον μάτιασαν! Ο λόγος για τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, ο οποίος τραυματίστηκε στο αριστερό γόνατο στον θρίαμβο της Μπάγερν Μονάχου στο Λονδίνο επί της Τσέλσι, για την φάση των «16» του Champions League.

Ο Πολωνός επιθετικός, ο οποίος μετράει 39 γκολ σε 33 παιχνίδια με τους Βαυαρούς, θα χάσει την ρεβάνς – τυπική διαδικασία (;) με την Τσέλσι (18/03), τα παιχνίδια πρωταθλήματος με Χόφενχαϊμ (εκτός), Άουγκσμπουργκ (εντός), Ουνιόν Βερολίνου (εκτός) και Άιντραχτ Φρανκφούρτης (εντός), αλλά και το ματς Κυπέλλου με την Σάλκε (εκτός).

Ο «Λέβα» κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το «Klassiker» με την Μπορούσια Ντόρτμουντ στο «Ζιγκνάλ Ιντούνα Παρκ» (04/04), αλλά και τον πρώτο αγώνα για τα προημιτελικά του Champions League (7 ή 8 Απριλίου), εφόσον βεβαίως η Μπάγερν σφραγίσει την πρόκρισή της κόντρα στην Τσέλσι.

ℹ️ lewy_official has been ruled out for four weeks after suffering a knee injury against ChelseaFC yesterday. #ComeBackStronger, Lewy! pic.twitter.com/rzRSdUHZKf

— FC Bayern English (FCBayernEN) February 26, 2020