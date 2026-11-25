Ο Έρλινγκ Χάαλαντ δεν έκρυψε την απογοήτευσή του μετά την ισοπαλία με 2-2 επί της Νάπολι. Η σκυθρωπή παρουσία του στις δηλώσεις μετά το παιχνίδι και η to γεγονός πως έχει αρχίσει να «αμφισβητεί τα πάντα» αποτυπώνουν ένα κλίμα προβληματισμού.

Η Μάντσεστερ Σίτι δεν κατάφερε να επιστρέψει στις νίκες ούτε απέναντι στη Νάπολι, μετά το 2-2 στο «Έτιχαντ», για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Ένα ακόμη αποτέλεσμα που εντείνει τον προβληματισμό στο στρατόπεδο των «Πολιτών», με τον Έρλινγκ Χάαλαντ να αποτελεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες της βραδιάς.

Ο Νορβηγός επιθετικός, μετά το τελευταίο σφύριγμα δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για την αγωνιστική εικόνα της ομάδας. Στις δηλώσεις του στο TNT Sports παραδέχθηκε πως η Σίτι δεν μπόρεσε να επιβάλει τον ρυθμό της, επιτρέποντας στη Νάπολι να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις, αλλά μίλησε και για το γεγονός πως όταν η ομάδα του αρχίζει να χάνει, ο ίδιος αμφισβητεί τα πάντα.

«Προσπαθήσαμε να πιέσουμε, αλλά δεν τα καταφέραμε. Δεν είναι αρκετό.

Τους επιτρέψαμε να μπουν πολύ εύκολα στο παιχνίδι και δεν καταφέραμε να ελέγξουμε τον αγώνα ή να επιτεθούμε με τον τρόπο που θέλουμε. Το ποδόσφαιρο μπορεί να είναι τόσο δύσκολο, αλλά και τόσο εύκολο. Όταν κερδίζεις αγώνες, όλα μοιάζουν εύκολα και ξέρεις ακριβώς τι πρέπει να κάνεις. Όταν δεν κερδίζεις, αρχίζεις να αμφισβητείς τα πάντα. Το ιδανικό θα ήταν να μη σκέφτεσαι τίποτα, αλλά σε τέτοιες στιγμές είναι δύσκολο», ανέφερε.

Αυτή η εικόνα απογοήτευσης του Χάαλαντ στις τηλεοπτικές δηλώσεις δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Σίτι δυσκολεύεται να βρει σταθερότητα.

Πλέον, το βλέμμα στρέφεται στην ιδιαίτερα απαιτητική αναμέτρηση με την Άρσεναλ, την οποία ο ίδιος ο Χάαλαντ χαρακτήρισε ως το δυσκολότερο παιχνίδι της σεζόν. Ο Νορβηγός γνωρίζει πως η ομάδα του χρειάζεται μια εμφάνιση υψηλού επιπέδου, προκειμένου να αφήσει πίσω της το αρνητικό σερί και να αλλάξει το κλίμα.

«Έχουμε τεράστια ποιότητα. Το θέμα είναι να καταφέρουμε να βγάλουμε αυτή την ποιότητα από κάθε παίκτη ξεχωριστά. Πρέπει να ανασυνταχθούμε, να παραμείνουμε θετικοί και να βγάλουμε ενέργεια μέσα στο γήπεδο.

Ακολουθεί το παιχνίδι με την πρωταθλήτρια (Άρσεναλ). Είναι το πιο δύσκολο παιχνίδι της σεζόν. Χρειαζόμαστε μια κορυφαία εμφάνιση, πραγματικά κορυφαία», είπε στη συνέχεια.