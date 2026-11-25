Ο Βαγγέλης Αρναούτογλου γράφει για τη συνήθεια «ωραίας ήττας» και γιατί αυτή η ΑΕΚ μπορεί να το αλλάξει, αρκεί να μη συμβιβάζεται με το «σχεδόν».

Αυτό που με απασχολεί σήμερα δεν είναι ο βαθμός που έμεινε κάπου στο Κόμο. Είναι ο τρόπος που επιλέγουμε να τον αφηγηθούμε. Μία μέρα μετά, αισθανόμενος περισσότερο απογοήτευση που η ΑΕΚ δεν πήρε κάτι εκεί παρά περήφανος ή ανακουφισμένος επειδή στάθηκε καλά και δεν έφαγε πολλά, συνειδητοποιώ ότι αυτή η ομάδα δεν χρειάζεται παρηγοριά, χρειάζεται την απαίτηση που της αξίζει.

Διαβάζοντας γνώμες και ακούγοντας απόψεις από το πρωί, με τον καφέ ακόμα να καίει, σχεδόν παντού και με ελάχιστες παραλλαγές, συναντώ το ίδιο λεξιλόγιο: «εξαιρετική», «υπερπροσπάθεια», «άξιζε κάτι καλύτερο», «τη λύγισε μια γκολάρα».

Οι περιγραφές είναι αληθείς, δεν υπαινίσσομαι ότι κάποιος υπερβάλλει, απλά προσπαθώ να καταλάβω αν προσωπικά με καλύπτουν, αν με γεμίζουν. Και παράλληλα σκέφτομαι αν υπάρχουν κι άλλοι που δεν ικανοποιούνται πλήρως από χτυπήματα στην πλάτη όταν θα μπορούσες περισσότερα. Διότι ο ίδιος το έκανες να φαίνεται ότι μπορούσες.

Η ΑΕΚ στο «Σινιγκάλια» στάθηκε όρθια απέναντι σε μια ομάδα που τρεις εβδομάδες νωρίτερα είχε φορτώσει με εννέα γκολ τη Λανς, σύνολο που έριξε 4 στη Γιουνάιτεντ, όπως κι αν είναι αυτή τελευταία. Την κοίταξε στα μάτια, είχε τις στιγμές της, είχε τέσσερις μεγάλες φάσεις, δεν έβαλε γκολ.

Το συνολικό συμπέρασμα, ωστόσο, είναι μια άλλη υπόθεση. Στη βαθμολογία της League Phase δεν υπάρχει στήλη για το «άξιζε». Εκεί γράφει 3 βαθμούς σε 5 αγωνιστικές, τέσσερις σερί ήττες και θέση εκτός 24άδας. Ψυχρά, άχαρα, αριθμητικά. Όπως ακριβώς είναι το Champions League.

Το «παραλίγο» έχει γίνει συγκάτοικος

Τον Αύγουστο, πριν από τη ρεβάνς με τη Λέφσκι Σόφιας, είχα κλείσει το κείμενό μου με μια ευχή: αρκεί να μη μείνουμε στο «παραλίγο» όπως με τη Ράγιο. Τότε η ΑΕΚ το ξεπέρασε με το 4-0 της ρεβάνς, όπως ακριβώς έπρεπε, εμφατικά!

Στη League Phase, όμως, το «παραλίγο» επιστρέφει κάθε δεύτερη εβδομάδα, βγάζει τα παπούτσια του, φοράει παντόφλες και βολεύεται στον καναπέ μας. Και στη συνείδησή μας… Παραλίγο με τη Ρεάλ. Παραλίγο στο Κόμο, θα μπορούσε να είναι παραλίγο και με τη Σαχτάρ αν δεν γινόταν το 1-3, μόνο στο Μάντσεστερ (1-5) ήταν μια ήττα καταφανούς ανωτερότητας τοι αντιπάλου.

Κάπου εδώ, με το συμπάθιο, βρίσκεται το επικίνδυνο. Η αφήγηση της ωραίας ήττας βολεύει όλους. Τους παίκτες, που ακούν ότι έκαναν υπερπροσπάθεια, τα ΜΜΕ, που γράφουμε αξιοπρεπή κείμενα χωρίς γκρίνιες , τον κόσμο, που κλείνει την τηλεόραση περήφανος -έστω και με άδεια χέρια- καθώς αισθάνεται καλά. Είναι το ποδοσφαιρικό αντίστοιχο του «σημασία έχει η συμμετοχή», όπερ μεθερμηνευόμενον: πήγαμε, είδαμε, χειροκροτηθήκαμε, φύγαμε.

Βάσει γεγονότων και συγκριτικά με άλλες σεζόν, για την ΑΕΚ ήταν ένα από τα πιο δαπανηρά μεταγραφικά καλοκαίρια της ιστορίας της, με το Champions League ως κίνητρο. Μετράει δυνάμεις και το καλό νέο, αυτό που δεν πρέπει να χαθεί μέσα στην παρηγοριά, είναι ότι μπορεί περισσότερα: απέναντι στη Ρεάλ και στην Κόμο έδειξε ότι το επίπεδο δεν τη φοβίζει. Από εδώ και πέρα, αυτό ακριβώς πρέπει να γίνει και η μεγαλύτερη απαίτησή της.

Θα μου πείτε: μα ο ίδιος ο Νίκολιτς το έχει ξεκαθαρίσει, πρώτα το πρωτάθλημα και μετά η Ευρώπη. Σωστό, το έγραψα κι εγώ πριν από την Καλαμάτα και το υποστηρίζω. Η βαθμολογία το επιβάλλει: τρίτη θέση, στο -7 από τον Παναθηναϊκό με ένα ματς λιγότερο, τον ΠΑΟΚ να έρχεται στη Φιλαδέλφεια και το ταξίδι στο Φάληρο να ακολουθεί (αν δεν αναβληθεί).

Τουτέστιν, «δεύτερη προτεραιότητα» δεν σημαίνει «δεύτερη απαίτηση». Τον Σεπτέμβριο είχα γράψει ότι ούτε το Champions League δικαιολογεί τα πάντα. Ισχύει ακριβώς και ανάποδα: ούτε το πρωτάθλημα μπορεί να γίνει το άλλοθι για να βαφτίζουμε το… «κάναμε το καλύτερο δυνατό» ως αποτέλεσμα. Μια δικαιολογία είναι δικαιολογία, όποια φανέλα κι αν φοράει.

Άλλωστε, τα ευρωπαϊκά ματς ο Σέρβος τα παίζει με όσα έχει, όχι με μισή καρδιά. Συμπερασματικά, το πρόβλημα δεν είναι η ιεράρχηση. Είναι η λεπτομέρεια, μια στιγμή, ένα λάθος, αυτά που στην Ελλάδα μπορεί και να μην κοστίσουν, ενώ στην Ευρώπη σου στέλνουν τον λογαριασμό.

Η ουσία παραμένει μία: χρειάζεται απαίτηση, όχι παρηγοριά

Ζητάω κάτι πιο απλό και ταυτόχρονα πιο δύσκολο: να απαιτούμε. Από τον παίκτη που έχασε την ευκαιρία, να τη θέλει πιο πολύ την επόμενη φορά. Από εκείνον που αποβάλλεται ενώ ένα ματς έχει ήδη τελειώσει και στερεί την παρουσία του από την ομάδα, να είναι πιο μυαλωμένος. Από αυτόν που έκανε την παράβαση μέσα στην περιοχή, να μη δρα τόσο επιπόλαια. Κι από εμάς, να μη βολευόμαστε με το «άξιζε» δίπλα σε ένα μηδενικό.

Οι ομάδες που μεγαλώνουν στην Ευρώπη δεν είναι εκείνες που χάνουν ωραία, είναι εκείνες που κάποια στιγμή αρνούνται να το ανεχτούν. Ο ίδιος ο Νίκολιτς έχει πει δημόσια ότι προτιμά το αποτέλεσμα από έναν ωραίο αγώνα. Ας τον πάρουμε, λοιπόν, στα σοβαρά. Το χειροκρότημα ας το κρατήσουμε για τότε που θα έρθει μαζί με τους βαθμούς. Ικανοποίηση για το πώς στάθηκε η ομάδα ναι, τα επιπλέον όλα, μάλλον είναι περιττά.

Γαλατασαράι, Ρόμα και η ώρα του λογαριασμού

Μένουν τρία παιχνίδια, τα δύο στη Νέα Φιλαδέλφεια: η Γαλατασαράι στις 8 Δεκεμβρίου και η Ρόμα τον Ιανουάριο. Εκεί δεν θα υπάρχει «άξιζε», θα υπάρχει μόνο «πήρε» ή «δεν πήρε». Όμως εκεί είναι και το σπίτι μας, εκεί όπου επί Νίκολιτς έχουν γίνει πολλά μαγικά και ανατρεπτικά.

Πριν από αυτά ο ΠΑΟΚ, γιατί η καθημερινότητα του πρωταθλήματος δεν περιμένει κανέναν να συνέλθει από την Ιταλία. Στο -κατά φαντασία- εγγλέζικο χωριό μου έχουν μια ατάκα γι' αυτές τις περιπτώσεις: «Nobody remembers the runner-up».

Πιο (ελεύθερα) ελληνικά και πιο ΑΕΚ: κανείς δεν κρεμάει στον τοίχο τη φωτογραφία μιας ήττας, όσο ωραία κι αν ήταν. Αυτή η ομάδα, όμως, έχει όλα όσα χρειάζεται για να κρεμάσει κάτι πιο φανταχτερό στη συνέχεια. Και κάτι μου λέει ότι ο Μάρκο το ξέρει καλύτερα από όλους μας.

Η Νέα Φιλαδέλφεια περιμένει...

