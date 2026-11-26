Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά επιστρέφει στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς ενόψει ΠΑΟΚ και παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον αν θα ξεκινήσει στη δεξιά ή στην αριστερή πλευρά στην ενδεκάδα της ΑΕΚ.

Η απουσία του Αμπουμπακαρί Κοϊτά από την ενδεκάδα της ΑΕΚ φάνηκε το βράδυ της Τρίτης στο Κόμο. Αποτελεί άλλωστε έναν παίκτη που για δεύτερη σερί σεζόν πιάνει εξαιρετικά επίπεδα απόδοσης. Ωστόσο, η τιμωρία του από την κόκκινη που δέχθηκε στο τέλος της αναμέτρησης με τη Ρεάλ Μαδρίτης είχε ως συνέπεια να μην είναι διαθέσιμος τόσο στο παιχνίδι στην Ιταλία, όσο και στο ματς με τη Γαλατάσαραϊ στη Νέα Φιλαδέλφεια που ακολουθεί την επόμενη αγωνιστική στη League Phase του Champions League.

Ο 28χρονος Μαυριτανός εξτρέμ ενόψει του κυριακάτικου μεγάλου ματς με τον ΠΑΟΚ στην Allwyn Arena επανέρχεται στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς και θα επιστρέψει στην ενδεκάδα της ΑΕΚ έχοντας κρίνει τη νίκη μόλις την περασμένη αγωνιστική απέναντι στην Καλαμάτα. Στο ματς της Νίκαιας ο Κοϊτά έκανε τη διαφορά πραγματοποιώντας μια ακόμα ολοκληρωμένη εμφάνιση στη δεξιά πλευρά, εκεί όπου πραγματοποιεί και τα καλύτερα παιχνίδια του.

Τελευταία ο Νίκολιτς χρησιμοποιεί συνεχώς τον Κοϊτά στη δεξιά πτέρυγα και παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον αν τον διατηρήσει στο δεξί «φτερό» και στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Κι αυτό γιατί υπάρχει και ο Λόβρο Μάγερ, ο οποίος επίσης στη δεξιά πλευρά κάνει τις καλύτερες εμφανίσεις του και όπως παραδέχθηκε στις δηλώσεις που έκανε πριν το παιχνίδι με την Κόμο σε αυτή τη θέση του αρέσει να αγωνίζεται καθώς είναι αυτή που του ταιριάζει περισσότερο.

Αν ο Κοϊτά λοιπόν ξεκινήσει στη δεξιά πλευρά, τότε ο Μάγερ είτε θα πρέπει να πάει αριστερά, είτε να ξεκινήσει στον άξονα της μεσαίας γραμμής μαζί με τον Μαρίν. Αντίθετα, αν ο Νίκολιτς επιλέξει τον Κοϊτά στην αριστερή πτέρυγα, τότε ο Μάγερ θα τοποθετηθεί στη δεξιά πλευρά. Σε κάθε περίπτωση η λογική λέει πως ο παίκτης που θα παίξει στο απέναντι «φτερό» θα έχει χαρακτηριστικά να συγκλίνει προς τον άξονα, με τον Κοϊτά να δίνει το πλάτος, όπως συμβαίνει συνήθως.

Η πλευρά που θα πάρει λοιπόν ο Κοϊτά θα καθορίσει τη θέση του Μάγερ αλλά και τη μεσαία γραμμή για την αρχική ενδεκάδα ενόψει ΠΑΟΚ. Γενικότερα σε εκείνο τον χώρο εντοπίζονται τα περισσότερα ερωτηματικά καθώς ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο παρτενέρ του Μαρίν εφόσον ο Μάγερ παίξει στα άκρα, με Βιτάλις και Κάιρινεν να διεκδικούν τη θέση σε αυτήν την περίπτωση. Όλα αυτά φυσικά θα απαντηθούν αύριο και μεθαύριο στην κορύφωση της προετοιμασίας του Νίκολιτς για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ.