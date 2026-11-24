Οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την αρχική ενδεκάδα της ΑΕΚ στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Κόμο.

Η ΑΕΚ μετά τη συγκλονιστική εμφάνιση με τη Ρεάλ Μαδρίτης που δεν μετουσιώθηκε σε βαθμολογικό όφελος θα φιλοξενηθεί από την Κόμο στην Ιταλία για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Περίπου μια ώρα πριν τη σέντρα του αγώνα έγιναν γνωστές οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την αρχική ενδεκάδα του Δικεφάλου.

Για πρώτη φορά στη Legue Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης την εστία των πρωταθλητών Ελλάδας θα υπερασπιστεί ο Θωμάς Στρακόσα, ο οποίος έχασε τα προηγούμενα τέσσερα παιχνίδια, λόγω του τραυματισμού του.

Στην άμυνα η... σταθερή τετράδα Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιος. Στο πλευρό του Μαρίν στα χαφ θα είναι ο Βιτάλις, με τον Μάγερ δεξιά και τον Κουτέσα αριστερά, στην πρώτη του εμφάνιση στο Champions League με τον Δικέφαλο. Θυμίζουμε πως ο Ελβετός συμπεριλήφθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα, λόγω του τραυματισμού του Ολεκσάντρ Ζούμπκοφ.

Παρτενέρ του Λούκα Γιόβιτς στην επίθεση θα είναι ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, σε ανάλογο ρόλο με το ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ στον πάγκο βρίσκεται ο Μπάρναμπας Βάργκα.

Η σύνθεση της ΑΕΚ: Στρακόσα - Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος - Μάγερ, Μαρίν, Βιτάλις, Koυτέσα - Γιόβιτς, Γκατσίνοβιτς.

Στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς είναι οι: Μπαλαμώτης, Μπρινιόλι, Κάιρινεν, Βάργκα, Μάνταλος, Βίντα, Λυκογιάννης, Ζοάο Μάριο, Ζίνι.