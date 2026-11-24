Για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Youth League η ΑΕΚ θα φιλοξενήσει τη Γαλατάσαραϊ στο Σεραφείδειο και θα ψάξει αποτέλεσμα πρόκρισης.

Η ΑΕΚ U19 έφυγε με τον βαθμό της ισοπαλίας από την έδρα της Κόμο και παραμένει «ζωντανή» για την πρόκριση στα νοκ άουτ του Youth League, η οποία θα κριθεί στην τελευταία «στροφή» της League Phase,

Για την 6η αγωνιστική τα Αετόπουλα θα φιλοξενήσουν την αντίστοιχη ομάδα της Γαλατάσαραϊ στις 8 Δεκεμβρίου. Ο αγώνας θα γίνει στο Σεραφείδειο, στα Σπάτα, με τη σέντρα να είναι προγραμματισμένη για τις 13:00.

Το πρόγραμμα της ΑΕΚ στο Youth League