ΑΕΚ: Η μέρα και η ώρα του τελικού με τη Γαλατάσαραϊ για την πρόκριση στα νοκ άουτ του Youth League
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Για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Youth League η ΑΕΚ θα φιλοξενήσει τη Γαλατάσαραϊ στο Σεραφείδειο και θα ψάξει αποτέλεσμα πρόκρισης.
Η ΑΕΚ U19 έφυγε με τον βαθμό της ισοπαλίας από την έδρα της Κόμο και παραμένει «ζωντανή» για την πρόκριση στα νοκ άουτ του Youth League, η οποία θα κριθεί στην τελευταία «στροφή» της League Phase,
Για την 6η αγωνιστική τα Αετόπουλα θα φιλοξενήσουν την αντίστοιχη ομάδα της Γαλατάσαραϊ στις 8 Δεκεμβρίου. Ο αγώνας θα γίνει στο Σεραφείδειο, στα Σπάτα, με τη σέντρα να είναι προγραμματισμένη για τις 13:00.
Το πρόγραμμα της ΑΕΚ στο Youth League
- 1η αγωνιστική ΑΕΚ – ΛΑΣΚ 0-0
- 2η αγωνιστική Σαχτάρ – ΑΕΚ 1-2
- 3η αγωνιστική Μάντσεστερ Σίτι – ΑΕΚ 1-1
- 4η αγωνιστική ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης 1-4
- 5η αγωνιστική Κόμο – ΑΕΚ 1-1
- 6η αγωνιστική (8/12): ΑΕΚ – Γαλατάσαραϊ, 13:00
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