Ο Χαβιέ Ριμπάλτα μίλησε στην κάμερα της ΑΕΚ TV πριν τη σέντρα της εκτός έδρας αναμέτρησης με την Κόμο.

Στην κάμερα του ΑΕΚ TV μίλησε ο Διευθυντής Ποδοσφαίρου του Δικεφάλου, Χαβιέ Ριμπάλτα, πριν τη σέντρα της εκτός έδρας αναμέτρησης με την Κόμο για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League. O Καταλανός αναφέρθηκε τόσο στις πιθανότητες πρόκρισης των πρωταθλητών Ελλάδας στα νοκ άουτ της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, όοσ και στην εξαιρετική πορεία της Κ19 στο Youth League.

Μάλιστα, ο Χαβιέ Ριμπάλτα στάθηκε τόσο στην επιθυμία του διοικητικού ηγέτη της Ένωσης, Μάριου Ηλιόπουλου, να αναπτύξει την «κιτρινόμαυρη» Ακαδημία, όσο και στην εξαιρετική δουλιεά που έχουν κάνει ο Γιώργος Γεωργιάδης και η ομάδα του.

Οι δηλώσεις του Χαβιέ Ριμπάλτα

Για το κατά πόσο περίμενε να φτάσει η ΑΕΚ στη League Phase του Champions League τόσο γρήγορα: «Ειλικρινά, δεν πίστευα ότι θα μπορούσαμε να φτάσουμε τόσο γρήγορα στη League Phase του Champions League. Όταν φτάσαμε κοντά στην κατάκτηση του τίτλου, τότε αρχίσαμε να το σκεφτόμαστε».

Για την πορεία της Κ19 στο Youth League: «Είμαι πολύ χαρούμενος για την πορεία της Κ19 στο Youth League. Έχει αντιμετωπίσει πολύ δύσκολους αντιπάλους και έχει κάνει υπέροχα παιχνίδια. Έχουμε χάσει κάποιους βαθμούς, όπως σήμερα που χάσαμε πέναλτι, ενώ στο ματς με τη ΛΑΣΚ κανείς δεν κατάλαβε γιατί μας ακυρώθηκε ένα γκολ. Έχουμε πετύχει εξαιρετικά αποτελέσματα και έχουμε πραγματοποιήσει πολύ καλές εμφανίσεις. Είναι μια ομάδα που εξελίσσεται και αποτελείται από αρκετά νέα παιδιά. Μέρος της επιτυχίας της Ακαδημίας είναι η δουλειά του Γιώργου Γεωργιάδη και της ομάδας του. Αυτό θέλαμε από την πρώτη στιγμή, όταν μίλησα με τον πρόεδρο, την ημέρα που ήρθα στο κλαμπ. Ήταν επίσης δική του ιδέα να αναπτύξουμε την Ακαδημία. Ήταν ξεκάθαρος σε αυτό. Κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση και είμαι χαρούμενος για το πόσο ανταγωνιστική είναι η ομάδα».

Για τις πιθανότητες της ΑΕΚ να προκριθεί στα νοκ άουτ του Champions League: «Υπάρχουν ακόμα 12 βαθμοί να διεκδικήσουμε, απέναντι σε πολύ δύσκολους αντιπάλους. Ο προπονητής είπε στη συνέντευξη Τύπου ότι δεν ήρθαμε εδώ για τη λίμνη και τον τουρισμό, αλλά ήρθαμε για να παίξουμε. Φυσικά, είναι μια διοργάνωση με τεράστιους αντιπάλους, αλλά έχουμε τις πιθανότητές μας. Είμαστε πολύ δυνατοί στην έδρα μας και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο στα εκτός έδρας παιχνίδια. Αυτό είναι το Champions League. Είναι δύσκολο και δεν ήμασταν τυχεροί, καθώς αντιμετωπίζουμε πολλές δυνατές ομάδες. Προτιμάω να είμαστε σε αυτήν τη διοργάνωση και να παίζουμε με μεγάλους αντιπάλους. Αυτό είναι το κορυφαίο επίπεδο και πρέπει να το απολαύσουμε».