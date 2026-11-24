Κόμο U19 - ΑΕΚ U19 1-1: Τα highlights του ματς (vid)
H AEK αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με την Κόμο, στο γήπεδο του Rovello Porro, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Youth League.
Ο Δικέφαλος πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας, ωστόσο είχε τις σημαντικές ευκαιρίες για να φύγει και νικήτρια από την Ιταλία. Προηγήθηκε με γκολ του Ψυρόπουλου, έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Φραντζεσκάκη, όμως πέντε λεπτά αργότερα οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν με πέναλτι (1-1).
Η συνολική εικόνα της Ένωσης στον αγωνιστικό χώρο, σε συνδυασμό με τις ευκαιρίες που δημιούργησε με σημαντικότερη το χαμένο πέναλτι στο 76’ αφήνουν γλυκόπικρη γεύση στο τελικό σφύριγμα της λήξης και την ΑΕΚ στους 6 βαθμούς της League Phase του Youth League, μία αγωνιστική πριν από το φινάλε της League Phase.
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