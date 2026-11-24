Μπακάκης για Γιόβιτς: «Βλέπω ότι εδώ και καιρό δεν είναι σε καλή φόρμα»
Η παρέα του Gazzetta Magazino μίλησε για το ερχόμενο ματς της ΑΕΚ με την Κόμο στο Champions League και στάθηκε ιδιαίτερα στις πρόσφατες εμφανίσεις του Λούκα Γιόβιτς, που έχουν χαρακτηριστεί από αρκετούς ως κατώτερες των περιστάσεων.
Δεδομένου του ταλέντου και της εμπειρίας του Σέρβου επιθετικού, ο Μιχάλης Μπακάκης αναζήτησε τους λόγους που εκείνος έχει χάσει τη φόρμα του και υποστήριξε πως μεγάλο ρόλο σε αυτό παίζει το βεβαρυμένο πρόγραμμα της Ένωσης.
Ο ίδιος επεσήμανε πως ο Γιόβιτς δεν τελειώνει τις φάσεις και είναι αναγκαίο να κάνει ένα restart και να καθίσει στον πάγκο, προκειμένου να επιστρέψει δριμύτερος και να συνεισφέρει στην ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς.
Δείτε ΕπίσηςΠαίξε δωρεάν στο Gazzetta Games
Δείτε το απόσπασμα στο Gazzetta Magazino
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.