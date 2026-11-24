Ο Μιχάλης Μπακάκης μίλησε στο Gazzetta Magazino για τις τελευταίες εμφανίσεις του Λούκα Γιόβιτς με την ΑΕΚ και υποστήριξε πως ο Σέρβος θέλει ανάσες προκειμένου να βρει τη φόρμα του.

Η παρέα του Gazzetta Magazino μίλησε για το ερχόμενο ματς της ΑΕΚ με την Κόμο στο Champions League και στάθηκε ιδιαίτερα στις πρόσφατες εμφανίσεις του Λούκα Γιόβιτς, που έχουν χαρακτηριστεί από αρκετούς ως κατώτερες των περιστάσεων.

Δεδομένου του ταλέντου και της εμπειρίας του Σέρβου επιθετικού, ο Μιχάλης Μπακάκης αναζήτησε τους λόγους που εκείνος έχει χάσει τη φόρμα του και υποστήριξε πως μεγάλο ρόλο σε αυτό παίζει το βεβαρυμένο πρόγραμμα της Ένωσης.

Ο ίδιος επεσήμανε πως ο Γιόβιτς δεν τελειώνει τις φάσεις και είναι αναγκαίο να κάνει ένα restart και να καθίσει στον πάγκο, προκειμένου να επιστρέψει δριμύτερος και να συνεισφέρει στην ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς.