Η ΑΕΚ ταξιδεύει στην Ιταλία προκειμένου να αντιμετωπίσει την Κόμο στο πλαίσιο της 5 ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Η Ένωση μετά τη νικηφόρα της πορεία απέναντι στη ΛΑΣΚ, μετράει τρεις ήττες στα επόμενα ισάριθμα παιχνίδια της με Σαχτάρ, Μάντσεστερ Σίτι και Ρεάλ Μαδρίτης. Οι «κιτρινόμαυροι» ήξεραν ότι έχουν ένα εξαιρετικά απαιτητικό πρόγραμμα αλλά σε γενικές γραμμές έχουν δείξει καλό πρόσωπο.

Ειδικά με αντίπαλο τη Ρεάλ στη Νέα Φιλαδέλφεια θα μπορούσαν να έχουν πάρει έστω και τον βαθμό της ισοπαλίας. Πηγαίνουν να αντιμετωπίσουν την Κόμο έχοντας τον ρόλο του αουτσάιντερ αλλά και με πίστη για την έκπληξη. Η διπλή ευκαιρία Χ2 είναι σε απόδοση 3.45 στη Novibet.

Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν μπορεί να υπολογίζει στους τραυματίες Αριάγκα και Ζούμπκοφ καθώς και στον τιμωρημένο Κοϊτά, που ταξίδεψε βέβαια με την υπόλοιπη αποστολή. Εντός λίστας βρίσκεται πλέον και ο Κουτέσα και ο Σέρβος τεχνικός έχει καταστρώσει ήδη τα πλάνα του για την αναμέτρηση.

Οι «κιτρινόμαυροι» έχουν βρει δίχτυα σε όλα τους τα ματς έως τώρα και το ίδιο μπορούν να κάνουν και με την Κόμο. Το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες προσφέρεται σε απόδοση 1.62 στη Novibet.

Η ομάδα του Τάσου Δουβίκα έχει εντυπωσιάσει έως τώρα με την παρουσία της στη διοργάνωση. Έχει σημειώσει τρεις νίκες σε τέσσερα ματς, ανάμεσά τους και το εντυπωσιακό 9-1 στην έδρα της Λανς. Ο Έλληνας επιθετικός μάλιστα είναι για την ώρα ο πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης με 6 τέρματα.

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Στόχος της ΑΕΚ είναι να περιορίσει τόσο τον ίδιο όσο και την υπόλοιπη ομάδα. Το σύνολο του Νίκολιτς προέρχεται από την εκτός έδρας νίκη με 1-0 απέναντι στην Καλαμάτα, ενώ ακολουθεί το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Όλη η προσοχή της ομάδας βέβαια βρίσκεται στο Champions League καθώς οι «κιτρινόμαυροι» ψάχνουν ένα αποτέλεσμα που θα τους κρατήσει ζωντανές τις ελπίδες για πρόκριση στην επόμενη φάση.

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