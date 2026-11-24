Ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι σε δηλώσεις του σε ιταλικό μέσο αποθέωσε την Κόμο και τόνισε πως η ΑΕΚ θα προσπαθήσει να την κάνει να φανεί πιο... ανθρώπινη.

Με τα καλύτερα λόγια μίλησε για την αποψινή (24/11, 22:00, Live στο Gazzetta) αντίπαλο της ΑΕΚ στο Champions League ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι.

Η Ένωση φιλοξενείται στην Ιταλία από την Κόμο για την 5η αγωνιστική του θεσμού και θέλει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, προκειμένου να έχει φιλοδοξίες για ευρωπαϊκή συνέχεια. Ωστόσο, άπαντες στον οργανισμό γνωρίζουν τη δυσκολία του αγώνα.

Αυτό φάνηκε και από τις δηλώσεις του Αλμπέρτο Μπρινιόλι σε ιταλικό μέσο, με τον κίπερ της ΑΕΚ να αποθεώνει την παρέα του Τάσου Δουβίκα και να τονίζει πως... θα προσπαθήσουν (σσ οι παίκτες της ΑΕΚ) να κάνουν το ιταλικό κλαμπ να μοιάζει πιο... ανθρώπινο.

Θυμίζουμε πως ο Ιταλός πορτιέρε έχει αντιμετωπίσει την Κόμο πίσω στη σεζόν 2011-2012, όταν ο ίδιος αγωνιζόταν για λογαριασμό της Λουμετσάνε, σε αγώνα για την 3η Κατηγορία του Κάλτσιο.

«Είναι υπέροχο, ειδικά αν σκεφτεί κανείς πόσο μακριά έχουμε φτάσει, τόσο εγώ όσο και εκείνοι. Η Κόμο είναι μια δυνατή ομάδα με ξεκάθαρη φιλοσοφία. Διαθέτουν ισχυρή ταυτότητα και δεν επιτρέπουν στους άλλους... ...να μπουν στο γήπεδο και να τους διαλύσουν.

Ο Δουβίκας βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, αλλά ο Νίκο Παζ είναι ο πιο επικίνδυνος: η Κόμο είναι η ιδανική ομάδα γι' αυτόν. Μετά τη νίκη με 9-1 επί της Λανς, έδειχναν ασταμάτητοι, κάπως σαν... τότε που αντιμετωπίσαμε τη Σίτι. Θα προσπαθήσουμε να τους κάνουμε να φανούν πιο... ανθρώπινοι».