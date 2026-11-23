ΑΕΚ: Το εσπρέσο του Μπρινιόλι, η άφιξη στο Μιλάνο και από εκεί στο Κόμο
Στο αεροδρόμιο Μαλπένσα του Μιλάνου προσγειώθηκε η αποστολή της ΑΕΚ στις 13:20, με τους κιτρινόμαυρους να μεταβαίνουν από εκεί οδικώς για το Κόμο.
Το ταξίδι διάρκειας δυόμιση ωρών με το τσάρτερ ήταν ήρεμο, με τους παίκτες της ΑΕΚ να έχουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν κατά τη διάρκεια του.
Άλλοι απολάμβαναν στο τάμπλετ τους κάποια σειρά, άλλοι άκουγαν μουσική ή συνομιλούσαν, ενώ ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι ως κλασικός Ιταλός απολάμβανε το εσπρεσάκι του στον διάδρομο του αεροπλάνου.
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Η αποστολή της ΑΕΚ, που συνάντησε θερμοκρασία 11 βαθμών Κελσίου και ελαφριά συννεφιά, κατευθύνεται πλέον στο Κόμο, όπου το απόγευμα στις 19:00 θα ολοκληρώσει την προετοιμασία της για το αυριανό ματς με προπόνηση στο "Τζουζέπε Σινιγκάλια". Μία ώρα νωρίτερα (18:00) ο Μάρκο Νίκολιτς μιλάει στη συνέντευξη Τύπου.
Θυμίζουμε ότι ο Μάρκο Νίκολιτς εκτός των τραυματιών Ζούμπκοφ και Αριάγκα πήρε όλους τους άλλους παίκτες στην αποστολή, ακόμα και τον τιμωρημένο Κοϊτά, αλλά και τους εκτός ευρωπαϊκής λίστας Γκεοργκίεφ, Καλοσκάμη και Αλεξίου.
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