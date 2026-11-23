Ο Λόβρο Μάγερ στη συνέντευξη Τύπου τόνισε ότι προτιμάει να αγωνίζεται στη δεξιά πλευρά, προσθέτοντας πως η ΑΕΚ έχει έρθει αποφασισμένη στην Ιταλία για αποτέλεσμα. Αποστολή στο Κόμο: Δημήτρης Βέργος

Αναλυτικά όσα είπε ο Λόβρο Μάγερ στη συνέντευξη Τύπου:

Για το αν αισθάνεται πως η ΑΕΚ χρωστάει στους οπαδούς ένα μεγάλο ευρωπαϊκό βράδυ και τι πρέπει να κάνει για να συμβεί: «Μετά την ισοφάριση και το πέναλτι με τη Σαχτάρ δεν μπορέσαμε να επανέλθουμε. Εδώ έχουμε έρθει όχι ως τουρίστες, αλλά για να πάρουμε βαθμούς. Με τη Ρεάλ αξίζαμε τον βαθμό, αλλά πήραμε καλά στοιχεία και θα προσπαθήσουμε να τα βγάλουμε στο αυριανό παιχνίδι για να πάρουμε κάτι από την αναμέτρηση».

Για τη θέση που του αρέσει να παίζει: «Δεν θα αποφασίσω εγώ που θα παίζω. Ανταποκρίνομαι οπουδήποτε. Ίσως μου ταιριάζει καλύτερα στα δεξιά, αλλά και στον άξονα και αριστερά μπορώ επίσης. Θα μας λείψει αύριο ο Κοϊτά που παίζει καλά δεξιά, αλλά είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τα πάντα. Ίσως θα προτιμούσα στα δεξιά πάντως αν με ρωτάτε».

Για τον συμπαίκτη του στην Εθνική Κροατίας, τον Μπατούρινα που αγωνίζεται στην Κόμο: «Είναι ένας καλός παίκτης και εξαιρετικό παιδί. Χαίρομαι για την πορεία του και ελπίζω να συνεχίσει έτσι. Έχει και την ποιότητα και τη νοοτροπία για να συνεχίσει σε αυτό το επίπεδο».