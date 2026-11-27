ΑΕΚ: Συμφωνία με την Adidas
Στην Adidas επιστρέφει η ΑΕΚ μετά από μια 20ετία, καθώς η συγκεκριμένη εταιρία θα είναι αυτή που θα την ντύνει από την επόμενη σεζόν (2027-2028).
Η ΑΕΚ έφτασε σε συμφωνία με την Adidas, η οποία παράλληλα θα αναλάβει και τη λειτουργία της μπουτίκ στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας.
Αυτή θα είναι τρίτη φορά κατά την οποία η ΑΕΚ συνεργάζεται με την Adidas. Η πρώτη ήταν από το 1977 ως το 1982 και η δεύτερη από το 2005 ως το 2007.
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Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η χρονική διάρκεια της συμφωνίας, ωστόσο όπως γίνεται αντιληπτό πρόκειται για ένα δυνατό deal που αποτελεί ακόμα μια αναβάθμιση του κλαμπ.
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