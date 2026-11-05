Ρεάλ Μαδρίτης, η βασίλισσα των... καθυστερήσεων!

Αν κάτι έχει αποδείξει η φετινή Ρεάλ, είναι πως απέναντί της τα 90 λεπτά δεν είναι πάντα αρκετά. Και όσο το χρονόμετρο πλησιάζει στο τέλος, τόσο περισσότερο η πίεση της αυξάνεται.

Αν υπάρχει μία ομάδα που έχει κάνει συνήθεια να χτυπά την κατάλληλη στιγμή, αυτή είναι η Ρεάλ Μαδρίτης. Οι Μερένχες έχουν μετατρέψει τα τελευταία λεπτά των αγώνων σε προσωπική τους υπόθεση, αποδεικνύοντας πως ακόμη και όταν ο χρόνος τελειώνει, εκείνοι βρίσκουν τον τρόπο να φτάσουν στο γκολ. Η νίκη - θρίλερ απέναντι στην ΑΕΚ με το καθοριστικό τέρμα του Φεντερίκο Βαλβέρδε στο 92ο λεπτό, αποτέλεσε ακόμη μία επιβεβαίωση μιας εντυπωσιακής συνήθειας που έχει αρχίσει να χαρακτηρίζει τη φετινή τους πορεία.

Η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο είναι η πιο παραγωγική ομάδα των πέντε κορυφαίων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων μετά το 75ο λεπτό, έχοντας πετύχει 15 γκολ σε αυτό το χρονικό διάστημα. Μάλιστα, βρίσκεται πάνω από την Μπαρτσελόνα, την Ίντερ και τη Λειψία, που ακολουθούν με 13 τέρματα, ενώ η Παρί Σεν Ζερμέν έχει σημειώσει 11.

Συνολικά, η Ρεάλ έχει πετύχει 41 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, με περισσότερα από το 1/3 (36%) να έρχονται στο τελευταίο τέταρτο των αναμετρήσεων. Πρόκειται, μάλιστα, για το υψηλότερο ποσοστό της τουλάχιστον στις τελευταίες έξι σεζόν, ξεπερνώντας ακόμη και την περίοδο 2021-22, όταν είχε φτάσει στο 34,5%, πραγματοποιώντας τις ιστορικές ανατροπές απέναντι σε Παρί Σεν Ζερμέν, Τσέλσι και Μάντσεστερ Σίτι.

Το πιο σημαντικό, ωστόσο, είναι πως η αποτελεσματικότητα στα τελευταία λεπτά δεν αποτελεί απλώς ένα εντυπωσιακό στατιστικό στοιχείο, αλλά έχει μεταφραστεί σε πολύτιμους βαθμούς. Από τις 13 νίκες που έχει πανηγυρίσει η Ρεάλ μέσα στη σεζόν, οι πέντε ήρθαν χάρη σε καθοριστικά γκολ στο τελευταίο κομμάτι των αγώνων.

Στη Νέα Φιλαδέλφεια, ο Κιλιάν Μπαπέ ισοφάρισε στο 78’, πριν ο Βαλβέρδε διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα στο 92’. Είχαν προηγηθεί οι ανατροπές απέναντι στην Εσπανιόλ (1-2), την Έλτσε (2-3), τη Ρόμα (3-4), όπου οι Μαδριλένοι πέτυχαν τρία γκολ μέσα σε επτά λεπτά, αλλά και η νίκη στο «Clasico» απέναντι στην Μπαρτσελόνα στο «Καμπ Νόου».

Η σημασία αυτών των τερμάτων γίνεται ακόμη μεγαλύτερη αν αναλογιστεί κανείς πως, χωρίς αυτή την αποτελεσματικότητα, η Ρεάλ θα είχε έξι βαθμούς λιγότερους τόσο στο ισπανικό πρωτάθλημα όσο και στο Champions League. Μάλιστα, η συγκομιδή της θα μπορούσε να είναι ακόμη μεγαλύτερη, αν ο Μπαπέ είχε ευστοχήσει στο πέναλτι που εκτέλεσε στις καθυστερήσεις της ήττας από την Μπέτις (1-0).

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός πως μεγάλο μέρος αυτής της παραγωγικότητας προέρχεται από ποδοσφαιριστές που δεν αποτελούν απαραίτητα τις πρώτες επιλογές στην ενδεκάδα. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι ο Κάρλος Εσπί, ο οποίος έχει πετύχει και τα τρία φετινά του γκολ απέναντι σε Εσπανιόλ, Έλτσε και Ρόμα μετά το 75ο λεπτό, προσφέροντας πολύτιμους βαθμούς στην ομάδα του. Εντυπωσιακό είναι πως ο πρώην επιθετικός της Λεβάντε δεν έχει συμπληρώσει ούτε μία ώρα συνολικού χρόνου συμμετοχής στη φετινή σεζόν.

Αντίστοιχη περίπτωση αποτελούν ο Έντρικ, που έχει σημειώσει το μοναδικό του γκολ έχοντας μόλις μία συμμετοχή ως βασικός, αλλά και ο Ρούντιγκερ, ο οποίος έχει σκοράρει δύο φορές. Οι τρεις τους ήταν εκείνοι που υπέγραψαν την εντυπωσιακή ανατροπή απέναντι στη Ρόμα, μετατρέποντας το 3-1 σε 3-4 μέσα σε διάστημα μόλις επτά λεπτών, από το 83’ έως το 90’.

Απέναντι στην ΑΕΚ, τη σκυτάλη πήραν ο Μπαπέ και ο Βαλβέρδε, με τον Ουρουγουανό να έρχεται από τον πάγκο και να χαρίζει τη νίκη στην ομάδα του με ένα εντυπωσιακό σουτ στις καθυστερήσεις.