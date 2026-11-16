Η ΑΕΚ αντιμετώπισε με σοβαρότητα το φιλικό με την ΑΕ Λεμεσού και διάφοροι παίκτες εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία με τον Μάρκο Νίκολιτς να βγάζει χρήσιμα συμπεράσματα.

Το φιλικό ξεμούδιασμα της ΑΕΚ απέναντι στην ΑΕ Λεμεσού το μεσημέρι της Δευτέρας στη Νέα Φιλαδέλφεια έδωσε τη δυνατότητα στους παίκτες των κιτρινόμαυρων που δεν είχαν υποχρεώσεις με Εθνικές ομάδες να πάρουν ρυθμό ενόψει της επανέναρξης της αγωνιστικής δράσης.

Ανεξάρτητα από το τελικό 3-0, το φιλικό έβγαλε θετικά συμπεράσματα, με τον Μάρκο Νίκολιτς να βλέπει τον Στρακόσια να επιστρέφει μετά από ένα διάστημα δύο μηνών κατά το οποίο είχε μείνει εκτός με ράγισμα στο χέρι. Ο Αλβανός γκολκίπερ της Ένωσης επιβεβαίωσε ότι είναι έτοιμος να επανέλθει, έχοντας άλλωστε δύο γεμάτες εβδομάδες κανονικών προπονήσεων, ενώ σε μια στιγμή που χρειάστηκε με ωραία επέμβαση έπεσε στη γωνία του κρατώντας το μηδέν.

Την ευκαιρία του φιλικού εκμεταλλεύτηκε σίγουρα ο Αριάγκα, ο οποίος τόσο ανασταλτικά όσο και στο κομμάτι της ανάπτυξης πήρε θετικό βαθμό. Ο χαφ από την Ονδούρα κατέβαινε μπροστά από τους Μουκουντί και Ρέλβας, έπαιρνε την μπάλα και έχτιζε το παιχνίδι από τον άξονα, ενώ παράλληλα ανακτούσε μπάλες. Μάλιστα από δική του μπαλιά στον Σαχαμπό ξεκίνησε η φάση του πρώτου τέρματος. Ο Αριάγκα άλλωστε είναι μια μονάδα που αναμένεται να κληθεί να συνεισφέρει, όπως και όλοι οι χαφ του Νίκολιτς, στο απαιτητικό πρόγραμμα που έρχεται.

Καλή εικόνα από τους παίκτες που δεν είχαν το προηγούμενο διάστημα αρκετό χρόνο συμμετοχής είχε και ο Κουτέσα στην αριστερή πλευρά. Όχι μόνο για το ωραίο τέρμα που σημείωσε στην κίνηση ανοίγοντας το σκορ, αλλά συνολικά για την εμφάνισή του. Πίεζε συνεχώς ψηλά την αντίπαλη άμυνα, ενώ έφευγε από την πτέρυγα με την ταχύτητα που τον διακρίνει δημιουργώντας προβλήματα από αριστερά στην ΑΕ Λεμεσού.

Από εκεί και πέρα ο Γκατσίνοβιτς απέδειξε ξανά ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Αγωνίστηκε στην κορυφή, έχοντας πίσω του τον Μάνταλο και έβγαλε ένταση, ενώ από το δικό του κλέψιμο στην κόντρα και πάσα στον Μάνταλο ξεκίνησε η φάση του δεύτερου τέρματος του Σαχαμπό, ο οποίος κατάφερε να δώσει και την ασίστ στον Κουτέσα, εκτός του ότι χρίστηκε σκόρερ.

Την ευκαιρία στο φιλικό πήραν και πέντε νεαροί ποδοσφαιριστές. Άλλοι αγωνίστηκαν περισσότερα λεπτά (Χριστακόπουλος και Τσαντήλας) και άλλοι λιγότερο (Σιούτας, Φραντζεσκάκης, Ψυρόπουλος), με τον 17χρονο Σιούτα που μπήκε αλλαγή να βρίσκει δίχτυα με ένα γεμάτο σουτ προς το τέλος διαμορφώνοντας το τελικό σκορ και τον 16χρονο Τσαντήλα να είναι αρκετά κινητικός στο πρώτο 40λεπτο που αγωνίστηκε.

Για την ΑΕΚ δεν ήταν διαθέσιμοι εκτός των 11 διεθνών που απουσιάζουν, οι Ζοάο Μάριο και Ζίνι (ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός είχε ταλαιπωρηθεί πρόσφατα με πνευμονία και ο Ανγκολέζος φορ είχε έναν μικροτραυματισμό που του είχε στερήσει την παρουσία του στο ματς με τον Λεβαδειακό) και φυσικά ο Ζούμπκοφ, που είναι τραυματίας με κάταγμα κόπωσης στην κνήμη και αναμένεται να επανέλθει με το νέο έτος.