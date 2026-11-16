Η ΑΕΚ επικράτησε στο φιλικό της ΑΕ Λεμεσού με 3-0, με τους κιτρινόμαυρους να παίρνουν ρυθμό ενόψει επανέναρξης. Σκόρερ οι Κουτέσα, Σαχαμπό (ο οποίος είχε και ασίστ) και Σιούτας.

Με τους Κουτέσα, Σαχαμπό και Σιούτα να βρίσκουν δίχτυα, η ΑΕΚ επικράτησε με 3-0 στο φιλικό κεκλεισμένων των θυρών στη Νέα Φιλαδέλφεια απέναντι στην ΑΕ Λεμεσού. Οι κιτρινόμαυροι που δεν είχαν διεθνείς υποχρεώσεις αυτό το διάστημα είχαν την ευκαιρία να ξεμουδιάσουν και να πάρουν ρυθμό ενόψει της επανέναρξης. Το φιλικό ήταν διάρκειας 80 λεπτών, με τον Κουτέσα να ανοίγει το σκορ στο 9' έπειτα από ασίστ του Σαχαμπό, ο οποίος διαμόρφωσε το 2-0 στο 59'. Το τελικό 3-0 έγραψε με ωραίο σουτ ο 17χρονος Σιούτας στο 76'.

Έτσι ξεκίνησε η ΑΕΚ

Ο Στρακόσια επέστρεψε, όπως αναμενόταν, κάτω από την εστία της ΑΕΚ, με τον Μάρκο Νίκολιτς να εκμεταλλεύεται το φιλικό για να δώσει ρυθμό στον Αλβανό διεθνή γκολκίπερ, ο οποίος απουσίαζε το τελευταίο δίμηνο με τραυματισμό. Οι Λυκογιάννης, Ρέλβας, Μουκουντί και Χριστακόπουλος αποτελούσαν την τετράδα της άμυνας, οι Αριάγκα και Σαχαμπό ήταν το δίδυμο στον άξονα της μεσαίας γραμμής, με τον Κουτέσα και τον 16χρονο Τσαντήλα στις πλευρές και οι Μάνταλος και Γκατσίνοβιτς μπροστά.

Προβάδισμα με Κουτέσα για την ΑΕΚ

Η ΑΕΚ σε όλο το πρώτο 40λεπτο πίεζε αρκετά ψηλά την άμυνα της ΑΕ Λεμεσού, είχε ανακτήσεις και καλή κυκλοφορία μπάλας, ενώ δεν επέτρεπε στην κυπριακή ομάδα να δημιουργήσει τελικές. Ο Αριάγκα ήταν εκείνος που κατέβαινε μπροστά από τους Μουκουντί και Ρέλβας για να χτίσει το παιχνίδι από τον άξονα, ενώ πολύ κινητικοί ήταν μπροστά οι Κουτέσα, Τσαντήλας, Μάνταλος και Γκατσίνοβιτς με ή χωρίς την μπάλα.

Μόλις στο 3' ο Κουτέσα βρήκε χώρο εκτός περιοχής, σούταρε, η μπάλα βρήκε κάπου και πέρασε κόρνερ, με τον Ελβετό εξτρέμ λίγο αργότερα να ανοίγει το σκορ. Στο 9' ο Αριάγκα έβγαλε ωραία μπαλιά στον Σαχαμπό που είχε πατήσει περιοχή, ο τελευταίος κατάφερε να γυρίσει στον Κουτέσα και αυτός στην κίνηση με ένα δυνατό σουτ βρήκε δίχτυα για το 1-0.

Η ΑΕΚ είχε καλή στιγμή για δεύτερο γκολ από στατική φάση στο 18' όταν ο Λυκογιάννης από πλάγια θέση επιχείρησε μια συρτή απευθείας εκτέλεση φάουλ που έβγαλε με δυσκολία ο Καπίνο, ενώ στο 36' το συρτό σουτ του Γκατσίνοβιτς κόντραρε και δεν βρήκε εστία.

Γρήγορος ρυθμός και 3-0 η ΑΕΚ με Σαχαμπό και Σιούτα

Με την έναρξη του δευτέρου μέρους ο Νίκολιτς πέρασε τον Βίντα αντί του Μουκουντί και τον Γκεοργκίεφ αντί του Τσαντήλα, με τον Βούλγαρο να παίζει ως δεξιός μπακ έχοντας τον Χριστακόπουλο μπροστά του. Η πρώτη τελική της ΑΕΛ έγινε στο 41' με τον Ζαϊρ να σουτάρει πάνω από τα δοκάρια του Στρακόσια, ενώ πέντε λεπτά αργότερα μετά από εκτέλεση φάουλ ο Καρό με προβολή έστειλε την μπάλα λίγο πάνω από το οριζόντιο.

Η κυπριακή ομάδα είχε μπει καλύτερα στο δεύτερο 40λεπτο και στο 47' ο Ουντίν με μια λόμπα πήγε να κρεμάσει τον Στρακόσια από μακριά, αλλά η μπάλα πέρασε πάνω από το οριζόντιο. Η ΑΕΚ είχε την πρώτη της ευκαιρία στο δεύτερο μέρος στο 52' με τον Μάνταλο να βγάζει με ωραία πάσα τον Γκατσίνοβιτς απέναντι από τον Κυριακού που είχε περάσει στο ματς, αλλά ο γκολκίπερ της ΑΕΛ τον νίκησε, ενώ στο 57' ο Κουτέσα έστρωσε στον Λυκογιάννη που είχε ανέβει με το συρτό του σουτ να κοντράρει και να μην βρίσκει εστία.

Το παιχνίδι στο δεύτερο 40λεπτο είχε καλύτερο ρυθμό, με την ΑΕΛ να παίζει πιο επιθετικά έχοντας πάρει μέτρα στο γήπεδο. Μάλιστα στο 58' η κυπριακή ομάδα είχε ακόμα μια καλή στιγμή με τον Νεοφύτου που είχε περάσει στο παιχνίδι με πλασέ να αναγκάζει τον Στρακόσια να πέσει στη γωνία του βγάζοντας σε κόρνερ.

Στο αμέσως επόμενο λεπτό όμως η ΑΕΚ έκανε το 2-0. Ο Γκατσίνοβιτς έκλεψε και έφυγε στην αντεπίθεση, πάσαρε στον Μάνταλο, αυτός στον Σαχαμπό και ο τελευταίος σε κενή εστία πλάσαρε για το 2-0 στο 59'. Ο Νίκολιτς έδωσε λεπτά και στον 17χρονο Σιούτα που μπήκε στη θέση του Χριστακόπουλου, με τον νεαρό εξτρέμ της ΑΕΚ στο 76' με ένα γεμάτο σουτ στην κίνηση μετά από εκτέλεση κόρνερ να γράφει με όμορφο γκολ το τελικό 3-0.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσια, Λυκογιάννης, Ρέλβας, Μουκουντί (41' Βίντα), Χριστακόπουλος (69' Σιούτας), Αριάγκα, Σαχαμπό (77' Φραντζεσκάκης), Κουτέσα, Τσαντήλας (41' Γκεοργκίεφ), Μάνταλος (77' Ψυρόπουλος), Γκατσίνοβιτς.

Η αρχική σύνθεση της ΑΕ Λεμεσού (Ούγκο Μαρτίνς): Καπίνο, Κάρο, Αντωνίου, Παπαγεωργίου, Μιλοσάβλιεβιτς, Νταβόρ, Ταβάρες, Ουντίν, Ζαΐρ, Τζέφρεϊ, Παρούτης.

Στο δεύτερο μέρος για την ΑΕ Λεμεσού έπαιξαν και οι Κυριακού, Νεοφύτου, Γκόμες, Στζόκε, Γερούκαλης, Χριστοφή, Πετί Πετί.