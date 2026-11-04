Μουρίνιο: «Είπα στον Νίκολιτς και Ριμπάλτα ότι αυτή η ΑΕΚ είναι μια σπουδαία ΑΕΚ»
H AEK κοίταξε στα μάτια και έβγαλε το... λάδι στη σπουδαία Ρεάλ Μαδρίτης του Ζοσέ Μουρίνιο, όμως το φοβερό γκολ του Βαλβέρδε έκρινε το ματς υπέρ των φιλοξενούμενων. Μετά το ματς της Νέας Φιλαδέλφειας ο Special One «υποκλίθηκε» στη σπουδαία, όπως την χαρακτήρισε ο ίδιος, Ένωση.
Οι δηλώσεις του Ζοσέ Μουρίνιο
«Είναι μια σπουδαία ΑΕΚ. Είπα στον Νίκολιτς και στον Ριμπάλτα πως θα ήμουν ειλικρινής. Η ΑΕΚ έκανε ένα πολύ σπουδαίο ματς. Δυσκολευτήκαμε και δεν είναι ότι δεν παίξαμε καλά, αλλά επειδή η ΑΕΚ έκανε ένα μεγάλο παιχνίδι.
Η ΑΕΚ μας δυσκόλεψε σε όλες τις φάσεις του παιχνιδιού. Ο Γιόβιτς ξέρει πώς να κινείται στον χώρο».
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