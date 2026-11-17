Με αφορμή την επέτειο από την εξέγερση του Πολυτεχνείου, η ΑΕΚ έφερε στο φως ένα ντοκουμέντο που διατηρεί στο μουσείο της, με την αντιδικτατορική διαμαρτυρία των φιλάθλων της το 1968.

Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις μνήμης για την 53η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, μιας από τις σημαντικότερες στιγμές του αντιδικτατορικού αγώνα. Ο τριήμερος εορτασμός ολοκληρώνεται σήμερα, με το Μουσείο της ΑΕΚ να δημοσιεύει ένα σπάνιο ντοκουμέντο ένεκα της ημέρας.

Πρόκειται για το μοναδικό βίντεο που έχει διασωθεί από μια διαμαρτυρία των φιλάθλων της Ένωσης κατά της χούντας το 1968, η οποία εκδηλώθηκε σε ένα ματς απέναντι στη δανέζικη Ακαντέμισκ.

Στις 27 Νοεμβρίου, δεκάδες φίλαθλοι της ΑΕΚ εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο διακόπτοντας το παιχνίδι του Κυπέλλου Πρωταθλητριών, πραγματοποιώντας, όπως αναφέρει το Μουσείο, την πρώτη εκδήλωση διαμαρτυρίας κατά των Συνταγματαρχών σε αθλητικό γεγονός.

Οι αστυνομικές δυνάμεις απομάκρυναν τον κόσμο της ΑΕΚ από το γήπεδο και προχώρησαν σε προσαγωγές, ενώ οι φωτογραφίες και τα ντοκουμέντα που υπήρχαν λογοκρίθηκαν κι εξαφανίστηκαν.

«Ένα μοναδικό ντοκουμέντο, από τον αγώνα της Α.Ε.Κ. εναντίον της πρωταθλήτριας Δανίας, Ακαντέμισκ, στις 27 Νοεμβρίου 1968: Δεκάδες φίλαθλοι της Ένωσης εισβάλλουν στον αγωνιστικό χώρο, στην πρώτη εκδήλωση διαμαρτυρίας κατά της χούντας σε αθλητικό γεγονός. Η πράξη αντίστασης, που η δικτατορία και η λογοκρισία της εξαφάνισαν από όλες τις εφημερίδες και τα ρεπορτάζ», έγραψαν στη λεζάντα της δημοσίευσης που είχε ως σκοπό το να διατηρηθούν ζωντανές οι μνήμες για όσους έδωσαν τη δική τους μάχη κατά του καθεστώτος.

