ΑΕΚ: Sold out μέσα σε λίγες ώρες και το ματς με τη Γαλατάσαραϊ
Το... αμόκ που παρατηρήθηκε για ένα εισιτήριο με τη Ρεάλ Μαδρίτης επαναλήφθηκε και ενόψει της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τη Γαλατάσαραϊ στην Νέα Φιλαδέλφεια στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.
Το απόγευμα της Τρίτης βγήκαν στην ελεύθερη αγορά τα εισιτήρια για το ματς με τη Γαλατά (8/12), τα οποία «εξαφανίστηκαν» μέσα σε λίγες ώρες από τους φίλους της ΑΕΚ. Μάλιστα το συγκεκριμένο ματς απέναντι στην τουρκική ομάδα ενδεχομένως να είναι και το καθοριστικό σχετικά με το αν ο Δικέφαλος θα έχει ελπίδες για πλασάρισμα στην 24αδα στις δύο τελευταίες αγωνιστικές.
Φυσικά ανάλογης σημασίας παιχνίδι είναι και αυτό που έρχεται την προσεχή Τρίτη (24/11) απέναντι στην Κόμο στην Ιταλία. Αυτές οι δύο αναμετρήσεις είναι που θα κρίνουν το αν η Ένωση στα ματς με Ρόμα και Ντόρτμουντ θα μπορεί να έχει βάσιμους στόχους πρόκρισης.
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