Ρέλβας: «Να πολεμήσουμε ως το τέλος και να είμαστε ανταγωνιστικοί κόντρα στη Ρεάλ»

Ο Φιλίπε Ρέλβας τόνισε ότι η ΑΕΚ είναι αποφασισμένη να δώσει τον καλύτερό της εαυτό απέναντι στα αστέρια της Ρεάλ Μαδρίτης.

Αναλυτικά όσα είπε ο Φιλίπε Ρέλβας στη συνέντευξη Τύπου:

Για το αν είναι όνειρο για αυτόν η συμμετοχή στο Champions League: «Είναι ιδιαίτερες αυτές οι αναμετρήσεις. Τις τελευταίες δύο μέρες επικεντρωνόμαστε σε αυτόν. Είναι μια μεγάλη πρόκληση. Το αξίζουμε να είμαστε εδώ και πρέπει να δείξουμε ανταγωνιστικοί απέναντι σε αυτές τις ομάδες και να βελτιωνόμαστε. Είναι ευκαιρία να δείξουμε την ποιότητά μας, πρέπει να δείξουμε σεβασμό. Η Ρεάλ έχει κορυφαίους παίκτες, αλλά εμείς πρέπει να βγάλουμε ένταση και προσωπικότητα πολεμώντας ως το τέλος».

Για τον Μουρίνιο: «Ο προπονητής είναι θρύλος στην Πορτογαλία, οι παίκτες είναι κλάσης, αλλά έχουμε ικανότητες που θα μας βοηθήσουν να ξεκλειδώσουμε το παιχνίδι και με τη βοήθεια των φιλάθλων μας μπορούμε να καταφέρουμε πολλά αύριο».

Για το πως είναι να παίζει απέναντι στο αστέρια της Ρεάλ: «Το συναίσθημα είναι πολύ όμορφο. Πρέπει να απολαύσουμε τον αγώνα δίνοντας έμφαση στο παιχνίδι και βγάζοντας την προσωπικότητά μας στο γήπεδο».

Για το ότι ο προπονητής περιμένει πολλά από αυτούς: «Ίσως να μην είμαστε στην καλύτερή μας περίοδο. Το ποδόσφαιρο έχει τέτοιες περιόδους Αυτό ανήκει στο παρελθόν και έχουμε πίστη σε όλους και νιώθω αυτοπεποίθηση ότι αύριο μπορούμε να βγάλουμε τον καλύτερο εαυτό μας και να είμαστε ανταγωνιστικοί απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης».