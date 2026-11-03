Μόνο η άμυνα φαντάζει σίγουρη από τις τρεις γραμμές στα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς για την ενδεκάδα της ΑΕΚ απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Το πιο φανταχτερό παιχνίδι στη Νέα Φιλαδέλφεια που θα είναι μάλιστα και το 100ο ματς στο νέο της γήπεδο έχει μπροστά της η ΑΕΚ στον αγώνα - πρόκληση απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Μια αναμέτρηση - ορόσημο για την Ένωση, η οποία είναι αποφασισμένη να παρουσιαστεί ανταγωνιστική απέναντι στους αστέρες των Μερένχες και να προσπαθήσει για το καλύτερο δυνατό, έχοντας μέχρι στιγμής τους τρεις βαθμούς της πρεμιέρας.

Ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου πριν την τελευταία προπόνηση έκανε λόγο για «μικρές προσαρμογές» και μένει να φανεί αν αυτό σημαίνει αλλαγή σχηματισμού με τριάδα στον άξονα (κάτι βέβαια που δεν είχε επιλέξει με τη Μάντσεστερ Σίτι στην Αγγλία) ή τη διατήρηση του κλασικού 4-4-2, παίζοντας ωστόσο με μεγαλύτερη συνεκτικότητα ανασταλτικά.

Υπό αυτό το πρίσμα μόνο η άμυνα θα πρέπει να θεωρείται στάνταρ από τις τρεις γραμμές. Η μοναδική απουσία, η οποία είναι γνωστή από χθες, έχει να κάνει με τον Ζοάο Μάριο καθώς όλοι οι άλλοι είναι διαθέσιμοι για τον Σέρβο τεχνικό, ο οποίος τόνισε πως θα είναι αφελές από την πλευρά της ΑΕΚ αν αποφασίσει να παίξει tiki taka ποδόσφαιρο κόντρα σε μια ομάδα με την ποιότητα της Ρεάλ.

Ο Στρακόσια επέστρεψε από χθες κανονικά στις προπονήσεις, ωστόσο η λογική λέει πως ο Μπρινιόλι θα διατηρηθεί στην εστία από τη στιγμή που ο Αλβανός διεθνής γκολκίπερ, παρότι αποτελεί τη νούμερο ένα επιλογή, προέρχεται από απουσία δύο μηνών. Όσο για την τετράδα της άμυνας, οι Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα αποτελούν τις γνωστές επιλογές, με τον Έλληνα διεθνή μπακ να παίρνει μέρος κανονικά στην τελευταία προπόνηση στην Allwyn Arena. Ο Αριάγκα διεκδικεί θέση στο αρχικό σχήμα πλάι στον Μαρίν και εφόσον ο Νίκολιτς επιλέξει τον κλασικό του σχηματισμό, τότε οι Μάγερ και Κοϊτά θα είναι στις πλευρές και στην επίθεση οι Γιόβιτς, Βάργκα και Ζίνι θα διεκδικήσουν τις δύο θέσεις.

Αν τώρα ο Νίκολιτς επέλεγε για πρώτη φορά φέτος ένα πιο σφιχτό κέντρο με τριάδα, τότε σε αυτήν την περίπτωση θα ξεκινήσει ένας φορ, πιθανότατα ο Γιόβιτς, και στον παραπάνω σχηματισμό θα έμπαινε ένας επιπλέον παίκτης στον άξονα. Με τον Κάιρινεν σε αυτό το ενδεχόμενο να βάζει σοβαρή υποψηφιότητα. Γενικότερα πάντως ο Νίκολιτς... θόλωσε λίγο τα νερά με τα όσα είπε, λαμβάνοντας υπόψιν και το γεγονός ότι έχει σχεδόν το σύνολο του ρόστερ του διαθέσιμο από τους παίκτες της ευρωπαϊκής λίστας.