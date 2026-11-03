Η αποστολή της Ρεάλ Μαδρίτης κατέφτασε το απόγευμα της Τρίτης (3/11) στην Αθήνα, με τον Ρομπέρτο Κάρλος να υπογράφει αυτόγραφα έξω από το ξενοδοχείο.

Στην Αθήνα βρίσκεται από το απόγευμα της Τρίτης (3/11)η αποστολή της Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία προετοιμάζεται για την αναμέτρηση απέναντι στην ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια (4/11) για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Η άφιξη των Μερένγκες σε κεντρικό ξενοδοχείο της πρωτεύουσας έγινε κάτω από την αυστηρή επίβλεψη της Αστυνομίας, με την αποστολή ουσιαστικά να... χωρίζεται σε δυο μέρη.

Δυο πούλμαν που μετέφεραν το προσωπικό της Βασίλισσας έκαναν την εμφάνισή τους στη μπροστινή είσοδο, με τον θρυλικό πρώην ποδοσφαιριστή της ομάδας, Ρομπέρτο Κάρλος, να υπογράφει αυτόγραφα και να χαρίζει ένα διαυγές χαμόγελo σε μικρούς φίλους που περίμεναν έξω από το ξενοδοχείο για να υποδεχτούν την αποστολή.

Αντίθετα, ένα τρίτο πούλμαν που μετέφερε τους ποδοσφαιριστές της Ρεάλ και το τεχνικό επιτελείο πάρκαρε στην πίσω είσοδο, τη στιγμή που η Αστυνομία είχε στήσει περίμετρο περίπου τριάντα μέτρων γύρω από τον περιβάλλοντα χώρο.

Θυμίζουμε πως οι Ζοσέ Μουρίνιο και Εντουαρντό Καμαβινγκά δεν κατέφτασαν μαζί με την υπόλοιπη αποστολή στο ξενοδοχείο, καθώς βρέθηκαν στην «Allwyn Arena» για τη συνέντευξη Τύπου.