ΑΕΚ - Ρεάλ Μαδρίτης: Η άφιξη των Μαδριλένων στο ξενοδοχείο με «άστρο» Ρομπέρτο Κάρλος
Στην Αθήνα βρίσκεται από το απόγευμα της Τρίτης (3/11)η αποστολή της Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία προετοιμάζεται για την αναμέτρηση απέναντι στην ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια (4/11) για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League.
Η άφιξη των Μερένγκες σε κεντρικό ξενοδοχείο της πρωτεύουσας έγινε κάτω από την αυστηρή επίβλεψη της Αστυνομίας, με την αποστολή ουσιαστικά να... χωρίζεται σε δυο μέρη.
Δυο πούλμαν που μετέφεραν το προσωπικό της Βασίλισσας έκαναν την εμφάνισή τους στη μπροστινή είσοδο, με τον θρυλικό πρώην ποδοσφαιριστή της ομάδας, Ρομπέρτο Κάρλος, να υπογράφει αυτόγραφα και να χαρίζει ένα διαυγές χαμόγελo σε μικρούς φίλους που περίμεναν έξω από το ξενοδοχείο για να υποδεχτούν την αποστολή.
Αντίθετα, ένα τρίτο πούλμαν που μετέφερε τους ποδοσφαιριστές της Ρεάλ και το τεχνικό επιτελείο πάρκαρε στην πίσω είσοδο, τη στιγμή που η Αστυνομία είχε στήσει περίμετρο περίπου τριάντα μέτρων γύρω από τον περιβάλλοντα χώρο.
Θυμίζουμε πως οι Ζοσέ Μουρίνιο και Εντουαρντό Καμαβινγκά δεν κατέφτασαν μαζί με την υπόλοιπη αποστολή στο ξενοδοχείο, καθώς βρέθηκαν στην «Allwyn Arena» για τη συνέντευξη Τύπου.
🚨👑 𝝜 𝝗𝝖𝝨𝝞𝝠𝝞𝝨𝝨𝝖 𝝚𝝫𝝩𝝖𝝨𝝚❗ ‼️ Με δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, η άφιξη της Ρεάλ Μαδρίτης στο ξενοδοχείο 👏 Και μέσα σε όλο τον χαμό, ο θρύλος της Βασίλισσας, Ρομπέρτο Κάρλος, χάρισε μοναδικές στιγμές στους μικρούς φίλους της Ρεάλ, υπογράφοντας αυτόγραφα #aekfc #realmdrid— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) November 3, 2026
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