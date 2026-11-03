Άπαντες παρόντες πλην φυσικά του Ζοάο Μάριο για τον Μάρκο Νίκολιτς στην τελευταία προπόνηση της ΑΕΚ ενόψει της μεγάλης αναμέτρησης με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Η ομιλία Νίκολιτς και το... φατούρο σε τέσσερις.

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε με προπόνηση στη Νέα Φιλαδέλφεια την προετοιμασία της για το αυριανό μεγάλο ματς απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Μάρκο Νίκολιτς να έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του, πλην φυσικά του γνωστού προβλήματος με τον Ζοάο Μάριο.

Ο Λάζαρος Ρότα, ο οποίος είχε γίνει αναγκαστική αλλαγή λόγω ίωσης στο ημίχρονο του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, φώναξε «παρών», όπως φυσικά και ο Θωμάς Στρακόσια, ο οποίος από χθες προπονείται κανονικά.

🟡⚫️ Με Ρότα, Στρακόσια και όλους στη διάθεση του Νίκολιτς. Η προπόνηση της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια ενόψει Ρεάλ Μαδρίτης #aek #aekfc https://t.co/dTS9Ghz2sb — Dimitris Vergos (@dimitrisvergos) November 3, 2026

Το πρόγραμμα ξεκίνησε όπως πάντα με ομιλία του Νίκολιτς στους παίκτες στο κέντρο του γηπέδου, με τον Σέρβο τεχνικό να τονίζει νωρίτερα στη συνέντευξη Τύπου πως οι παίκτες του θα πρέπει να προκαλέσουν τη μαγεία του γηπέδου και να μην είναι αφελείς κόντρα στη Ρεάλ.

🟡⚫️ Η ομιλία Νίκολιτς στους παίκτες της ΑΕΚ στην προπόνηση ενόψει της αναμέτρησης με τη Ρεάλ Μαδρίτης #aek #aekfc https://t.co/OOWtUo8QjG — Dimitris Vergos (@dimitrisvergos) November 3, 2026

Πριν την έναρξη του προγράμματος είχε και... φατούρο με τους Στρακόσια, Ρότα, Κοϊτά και Γιόβιτς να περνάνε από τη συγκεκριμένη διαδικασία!