ΑΕΚ: Μέσα ο Ρότα ενόψει Ρεάλ και... φατούρο σε τέσσερις

Δημήτρης Βέργος
ΑΕΚ: Μέσα ο Ρότα ενόψει Ρεάλ και... φατούρο σε τέσσερις

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Άπαντες παρόντες πλην φυσικά του Ζοάο Μάριο για τον Μάρκο Νίκολιτς στην τελευταία προπόνηση της ΑΕΚ ενόψει της μεγάλης αναμέτρησης με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Η ομιλία Νίκολιτς και το... φατούρο σε τέσσερις.

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε με προπόνηση στη Νέα Φιλαδέλφεια την προετοιμασία της για το αυριανό μεγάλο ματς απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Μάρκο Νίκολιτς να έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του, πλην φυσικά του γνωστού προβλήματος με τον Ζοάο Μάριο.

Ο Λάζαρος Ρότα, ο οποίος είχε γίνει αναγκαστική αλλαγή λόγω ίωσης στο ημίχρονο του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, φώναξε «παρών», όπως φυσικά και ο Θωμάς Στρακόσια, ο οποίος από χθες προπονείται κανονικά.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε όπως πάντα με ομιλία του Νίκολιτς στους παίκτες στο κέντρο του γηπέδου, με τον Σέρβο τεχνικό να τονίζει νωρίτερα στη συνέντευξη Τύπου πως οι παίκτες του θα πρέπει να προκαλέσουν τη μαγεία του γηπέδου και να μην είναι αφελείς κόντρα στη Ρεάλ.

 

Πριν την έναρξη του προγράμματος είχε και... φατούρο με τους Στρακόσια, Ρότα, Κοϊτά και Γιόβιτς να περνάνε από τη συγκεκριμένη διαδικασία!

@Photo credits: INTIME
     

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