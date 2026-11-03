Ισπανικό δημοσίευμα αναφέρει πως το ενδεχόμενο να επιστρέψει σύντομα ο Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ στη Λίβερπουλ είναι ορατό.

Αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα πρόσωπα της εποχής Κλοπ στη Λίβερπουλ, ωστόσο το 2025 στενοχώρησε τα εκατομμύρια οπαδών της, αποφασίζοντας να μην ανανεώσει το συμβόλαιό του με τους Κόκκινους και να πάει στην Ισπανία για χάρη της Ρεάλ Μαδρίτης.

Εντούτοις, ενάμιση χρόνο μετά, ο Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ δεν τα πηγαίνει καθόλου καλά στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου, με τους Βαλβέρδε και Ντάμφρις να τον έχουν παραγκωνίσει από την ενδεκάδα και να τον περιορίζουν στις οκτώ συμμετοχές φέτος.

Ποια ομάδα θα μπορούσε να δώσει στον Βρετανό μπακ τον χρόνο συμμετοχής που ζητά; Σύμφωνα με τους Ισπανούς... η Λίβερπουλ! Όπως αναφέρει το Cadena SER, στο Μέρσεϊσαϊντ έχουν βολιδοσκοπήσει την περίπτωση του Αλεξάντερ-Άρνολντ και το ενδεχόμενο να τον αποκτήσουν τον Ιανουάριο, αρχικά με δανεισμό.

Οι απολαβές του 28χρονου ποδοσφαιριστή, που ξεπερνούν τα 16 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, αποτελούν σίγουρα θέμα, αν και στο Άνφιλντ είναι ξεκάθαρο πως χρήματα υπάρχουν. Από την άλλη, οι Ίβηρες αναφέρουν πως στη Μαδρίτη είναι διστακτικοί όχι αναφορικά με την αγωνιστική αξία του παίκτη, αλλά για τη στενή σχέση του με τον Μπέλιγχαμ - ο οποίος κάνει τρομερή σεζόν και οι Μερένγκες δεν θα ήθελαν να πάρουν από κοντά του τον φίλο του.

Ωστόσο, είναι σαφές πως και ο ίδιος ο Αλεξάντερ-Άρνολντ επιθυμεί να βρει ξανά τα πατήματά του και μία επιστροφή στο γήπεδο όπου μεγαλούργησε θα μπορούσε, ενδεχομένως, να αποδειχτεί ευεργετική. Ακόμα και αν δεν έφυγε με τον καλύτερο τρόπο, με τους οπαδούς της Λίβερπουλ να θεωρούν τότε πως πρόδωσε τον σύλλογο...