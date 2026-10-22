Μπάγερν και Άρσεναλ σε ένα εντυπωσιακό παιχνίδι μοιράστηκαν εντυπώσεις και γκολ, αφού αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2 στο Μόναχο!

Ο Κέιν βρήκε ξανά δίχτυα απέναντι στην... πελάτισσά του, αλλά η Άρσεναλ αποδείχθηκε πολύ σκληρή για να χάσει! Οι Gunners απέσπασαν ισοπαλία 2-2 από την Μπάγερν στο Μόναχο, διατήρησαν το αήττητο και βρέθηκαν στο -2 από την κορυφή. Εκτός οκτάδας οι Βαυαροί (14η θέση), οι οποίοι είχαν ευκαιρίες, αλλά κι έναν εντυπωσιακό Νόιερ!

Τραυματισμός με το… καλησπέρα για την Άρσεναλ, αφού στο 10ο λεπτό ο Σάκα αποχώρησε λόγω τραυματισμού στον αριστερό μηρό. Οι φιλοξενούμενοι δεν πτοήθηκαν, ήταν καλύτεροι στο ξεκίνημα, κυκλοφόρησαν σωστά την μπάλα και είχαν την πρώτη καλή ευκαιρία, αλλά στο 20ο λεπτό ο Καλαφιόρι δεν μπόρεσε να σκοράρει από κοντά. Η Μπάγερν απάντησε και στο 21’, ο Ράγια είχε μεγάλη επέμβαση στην προσπάθεια του Γκνάμπρι.

Η Άρσεναλ ήταν αυτή που άνοιξε το σκορ, με πρωταγωνιστή τον παίκτη που πέρασε στη θέση του Σάκα. Στο 25’, ο Έζε αξιοποίησε την εξαιρετική κάθετη πάσα του Οντεγκααρντ και, αφού το γκολ του εξετάστηκε από το VAR, έδωσε προβάδισμα στην Άρσεναλ με υποδειγματικό τελείωμα. Οι Κανονιέρηδες άγγιξαν το 2-0, όμως ο Ζοάο Γκιμαράες αστόχησε από πλεονεκτική θέση. Η Μπάγερν, ωστόσο, αντέδρασε και στο 35’ έφερε το ματς στα ίσα, όταν ο Χάρι Κέιν έβγαλε μια εκπληκτική πάσα πίσω από την άμυνα και ο Άλφονσο Ντέιβις τελείωσε ιδανικά τη φάση. Στα τελευταία λεπτά, οι γηπεδούχοι έγιναν ακόμη πιο απειλητικοί, με τον Κέιν να βλέπει το σουτ του να κοντράρει και να χάνεται μια σημαντική ευκαιρία.

Μπάγερν και Άρσεναλ μπήκαν δυνατά στο β’ μέρος και με το… καλησπέρα είχαν μεγάλες ευκαιρίες. Στο 48’ ο Νόιερ με εντυπωσιακή επέμβαση και τη βοήθεια του δοκαριού νίκησε τον Γκιμαράες, ενώ λίγο αργότερα ο Ράγια ήταν εξαιρετικός στην προσπάθεια του του Ντέιβις! Ωστόσο, στο 61’ ήρθε το γκολ για τους Βαυαρούς. Ο Κέιν έκανε το σουτ, ο Τίμπερ έδιωξε με το χέρι και έστειλε τον Άγγλο στην άσπρη βούλα.

Ο Κέιν δεν αστόχησε, πέτυχε το 2-1 φτάνοντας τα 16 γκολ κόντρα στους Gunners σε όλες τις διοργανώσεις. Οι γηπεδούχοι πίεσαν, είχαν φάσεις, όπως αυτή με τον Ντίας, αλλά όχι και τον τρόπο να τελειώσουν το ματς. Αντίθετα, η Άρσεναλ στην ευκαιρία που της δόθηκε βρήκε δίχτυα και… έκλεψε τον βαθμό. Στο 81΄ο Γιόκερες βρήκε εντυπωσιακά τον Ράις, ο οποίος με άψογο πλασέ διαμόρφωσε το 2-2. Οι Gunners θα μπορούσαν στις καθυστερήσεις να «κλέψουν» και τη νίκη, αλλά ο Νόιερ στην 163η συμμετοχή του στη διοργάνωση με τρομερή επέμβαση νίκησε τον Τίμπερ και κράτησε τον βαθμό!