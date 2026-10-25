Βόλος Elabet - Παναθηναϊκός: Ο Τεττέη «σέρβιρε», ο Ντέσερς εκτέλεσε και το «τριφύλλι» έκανε το 1-0
Ό,τι δεν κατάφερε ο Παναθηναϊκός στο πρώτο μέρος του αγώνα με τον Βόλο Elabet στο Πανθεσσαλικό, παρά την κυριαρχία του στο γήπεδο, το πέτυχε στο πρώτο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου.
Ο Τεττέη έκανε μία υπέροχη μπαλιά στην πλάτη της άμυνας των Βολιωτών, ο Ντέσερς κινήθηκε ωραία αποφεύγοντας τον Μεντίλ και πλάσαρε στην κίνηση κερδίζοντας αυτή τη φορά τον Σιαμπάνη για το 0-1.
Μάλιστα, οι «πράσινοι» πήραν ψυχολογία και δημιούργησαν κι άλλες τελικές μετά το τέρμα που σημείωσαν, προκειμένου να διευρύνουν το προβάδισμά τους, αλλά δεν μπόρεσαν να σκοράρουν ξανά στα επόμενα λεπτά.
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