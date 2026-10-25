Ο Παναθηναϊκός πήρε το προβάδισμα κόντρα στον Βόλο Elabet χάρη σε συνεργασία των Τεττέη και Ντέσερς, με τον δεύτερο να δίνει τη λύση.

Ό,τι δεν κατάφερε ο Παναθηναϊκός στο πρώτο μέρος του αγώνα με τον Βόλο Elabet στο Πανθεσσαλικό, παρά την κυριαρχία του στο γήπεδο, το πέτυχε στο πρώτο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου.

Ο Τεττέη έκανε μία υπέροχη μπαλιά στην πλάτη της άμυνας των Βολιωτών, ο Ντέσερς κινήθηκε ωραία αποφεύγοντας τον Μεντίλ και πλάσαρε στην κίνηση κερδίζοντας αυτή τη φορά τον Σιαμπάνη για το 0-1.

Μάλιστα, οι «πράσινοι» πήραν ψυχολογία και δημιούργησαν κι άλλες τελικές μετά το τέρμα που σημείωσαν, προκειμένου να διευρύνουν το προβάδισμά τους, αλλά δεν μπόρεσαν να σκοράρουν ξανά στα επόμενα λεπτά.