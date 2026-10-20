ΑΕΚ: Το επιπλέον πρόβλημα της ΑΕΚ εν όψει Σίτι - Τι καιρό προβλέπεται να έχει
Η Μάντσεστερ Σίτι φιλοξενεί απόψε (Τρίτη 20/10, 22:00) την ΑΕΚ στο Έτιχαντ, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Η πρόκληση για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς είναι τεράστια, ωστόσο ένα μικρό πρόβλημα προστέθηκε λίγο πριν την αναμέτρηση.
Ο λόγος για τον καιρό που θα έχει στο βροχερό Μάντσεστερ την ώρα του αγώνα. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με τις προβλέψεις, κατά τις 20:00 ώρα Αγγλίας, η βροχή που κυριαρχεί στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας θα έχει σταματήσει, ενώ αναμένεται να ξεκινήσει και πάλι στις 21:00.
Ωστόσο, η υγρασία θα είναι έντονη, 96% σύμφωνα με το BBC, ενώ η θερμοκρασία από τους 11 βαθμούς, θα πέσει μέχρι και τη λήξη του αγώνα στους 9.
Δείτε αναλυτικά την πρόγνωση του καιρού:
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