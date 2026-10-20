Η ΑΕΚ θα έχει μπροστά της το βράδυ της Τρίτης (20/10) μία τεράστια πρόκληση, τη Μάντσεστερ Σίτι για το Champions League, ωστόσο εμφανίστηκε και ένα επιπλέον πρόβλημα, και αυτό είναι ο καιρός.

Η Μάντσεστερ Σίτι φιλοξενεί απόψε (Τρίτη 20/10, 22:00) την ΑΕΚ στο Έτιχαντ, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Η πρόκληση για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς είναι τεράστια, ωστόσο ένα μικρό πρόβλημα προστέθηκε λίγο πριν την αναμέτρηση.

Ο λόγος για τον καιρό που θα έχει στο βροχερό Μάντσεστερ την ώρα του αγώνα. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με τις προβλέψεις, κατά τις 20:00 ώρα Αγγλίας, η βροχή που κυριαρχεί στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας θα έχει σταματήσει, ενώ αναμένεται να ξεκινήσει και πάλι στις 21:00.

Ωστόσο, η υγρασία θα είναι έντονη, 96% σύμφωνα με το BBC, ενώ η θερμοκρασία από τους 11 βαθμούς, θα πέσει μέχρι και τη λήξη του αγώνα στους 9.

Δείτε αναλυτικά την πρόγνωση του καιρού: