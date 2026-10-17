Η ΑΕΚ απέδειξε ήδη ότι ανήκει στο Champions League!

Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για την πρωταθλήτρια η οποία επιβεβαίωσε στις δυο πρώτες αγωνιστικές στον κόσμο των αστεριών ότι δικαίως βρίσκεται εκεί...

Η ΑΕΚ βρίσκεται ήδη στο Μάντσεστερ και έχει ξεκινήσει την προετοιμασία της για την πρώτη της εξαιρετικά απαιτητική αναμέτρηση απέναντι στη Σίτι του Χάαλαντ και των υπολοίπων αστεριών του Παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Η πρωταθλήτρια Ελλάδας φιλοξενείται από την πρωτοπόρο της Premier League και αυτό αποτελεί από μόνο του σα στοιχείο μια σημαντική αναφορά για να αναδειχθεί με τον πλέον πειστικό τρόπο ο βαθμός δυσκολίας που έχουν μπροστά τους οι κιτρινόμαυροι. Πρόκειται για το κορυφαίο (μακράν του δεύτερου και το αναγνωρίζουν όλοι) πρωτάθλημα στον πλανήτη σε επίπεδο ανταγωνισμού, ομάδων και πρωταγωνιστών, κοινώς των ποδοσφαιριστών που... βγάζουν το ψωμί τους αγωνιζόμενοι σε μια ομάδα του Νησιού! Εκτιμώ πως αντιλαμβάνεται κανείς εύκολα πόσο σπουδαία δύσκολη είναι η αποστολή του Δικέφαλου στο Etihad stadium την προσεχή Τρίτη και δεν χρειάζεται να γράψω περισσότερα για την υποχρέωση της Ένωσης στην 3η αγωνιστική της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης...

Ωστόσο σε αυτές τις πρώτες δυο αγωνιστικές η ομάδα του Νίκολιτς απέδειξε και επιβεβαίωσε, για όσους την είχαν αμφισβήτησει, ότι σωστά ανήκει ήδη στον μαγικό κόσμο των αστεριών! Η αρχή έγινε με την πρωταθλήτρια Αυστρίας Λασκ όπου η ΑΕΚ την κέρδισε στην Νέα Φιλαδέλφεια και η συνέχεια απέναντι στην Σαχτάρ, όπου όλοι αναγνώρισαν (και εκτός συνόρων στις αναφορές στους στον αγώνα του Στάμφορντ Μπριτζ) το γεγονός ότι ο Δικέφαλος ήταν σούπερ ανταγωνιστικός και αν δεν υπήρχε το ατομικό λάθος (του Μπρινιόλι), η ομάδα του Σέρβου τεχνικού θα έπαιρνε έναν ακόμη βαθμό στο κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο... Το γεγονός ότι η Ένωση στάθηκε και έπαιξε το ποδόσφαιρό της και όχι κάνα... ταμπούρι απέναντι στην πρωταθλήτρια Ουκρανίας πιστοποιεί αυτό που αναφέρω, ότι δηλαδή η ΑΕΚ ανήκει ήδη στο Champions League!

Δίχως αυτό να σημαίνει ότι αν υποχρεωθεί να παίξει και φουλ άμυνα σε κάποιο παιχνίδι, ή όταν το κάνει κάποια άλλη ομάδα και δη σωστά, θα φανερώσει πως δεν είναι γι' αυτό το επίπεδο. Διότι και στο ποδόσφαιρο πολλές φορές και δικαίως: ο σκοπός αγιάζει τα μέσα! Ωστόσο το να αντιμετωπίζεις την Σαχτάρ στα ίσα, η οποία τούτη την περίοδο βρίσκεται στην 28η θέση της κατάταξης της UEFA (και ας παίζει όλα τα ματς της εδώ και χρόνια εκτός Ουκρανίας), σίγουρα σου δίνει μεγαλύτερη αξία. Μη ξεχνάμε ό,τι η ΑΕΚ βρίσκεται αντίστοιχα στην 69η θέση της ίδιας κατάταξης και για να καταλάβουν όλοι την αξία της συγκεκριμένης αναφοράς, η Μαρσέιγ για παράδειγμα που αντιμετώπισε ο Ολυμπιακός, βρίσκεται πολύ κάτω από τους Ουκρανούς: πιο συγκεκριμένα οι Γάλλοι είναι στην 52η θεση, με τους ερυθρόλευκους να είναι στην 30η, μόλις δυο θέσεις πίσω από την Σαχτάρ που αντιμετώπισε η πρωταθλήτρια Ελλάδας!

Αν μη τι άλλο τα δεδομένα φανερώνουν αυτό που αναδεικνύει το συγκεκριμένο άρθρο και αν συνυπολογίσουμε ότι η ΑΕΚ επέστρεψε στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης έπειτα από τη σεζόν 2018-2019 αντιλαμβάνεται κανείς ακόμη περισσότερο το πόσο σημαντικά και θετικά ανταποκρίνεται ήδη και μάλιστα με ένα ποδοσφαιρικό σχέδιο να βλέπει στα ίσα τους αντιπάλους της. Όχι με αντιποδοσφαιρική λογική επαναλαμβάνω διότι και αυτό έχει την αξία και τη σημασία του... Κοινώς η Ένωση στο Λονδίνο δεν πήγε και είχε το ρόλο του κομπάρσου με αποτέλεσμα να αναδειχθεί ότι άντεξε έως το 80ο λεπτό όταν και τη λύγισε ένα προσωπικό λάθος. Έπαιξε το παιχνίδι της, βρήκε πρώτη γκολ, θα μπορούσε να έχει βγει ένα ακόμη με τον αγαπημένο της τρόπο, μέσα από στατική φάση, αλλά η θεά Τύχη της γύρισε την πλάτη στο δοκάρι του Μουκουντί, τη στιγμή που είχε τουλάχιστον άλλες τέσσερις ευκαιρίες στον αγώνα για να βρει κι άλλο τέρμα: με τους Ζίνι, Γιόβιτς, Πήλιο και Μαρίν!

Μπροστά της η ΑΕΚ έχει την πιο δύσκολη αποστολή από όλες (και είναι και πολλές) που θα βρει στο δρόμο της στον κόσμο των αστεριών μιας και φιλοξενείται από την Μάντσεστερ Σίτι στην έδρα της σε μία πολύ καλή περίοδο για τους πρωτοπόρους του πρωταθλήματος Αγγλίας! Ένα απαιτητικό και δύσκολο τεστ όπως καταδεικνύει και το γεγονός ότι η ομάδα του Χάαλαντ έτρεξε 120 χιλιόμετρα στη διάρκεια της αναμέτρησης με την Παρί στην πρόσφατη (κακή για εμάς) ήττα με 2-4 στο Etihad Stadium. Κοινώς 10 χιλιόμετρα περισσότερο από τους παίκτες του Δικέφαλου (σ.σ: 110 έτρεξαν) στον αγώνα με την Σαχτάρ. Προφανώς και αυτό αναδεικνύει την ανάγκη να επιχειρήσει η Ένωση να ρίξει τον ρυθμό και να πάει συνολικά το ματς με την Σίτι σε ένα πολύ πιο χαμηλό τέμπο: η Παρί προφανώς και ήθελε να το πάει σε πολλά χιλιόμετρα γιατί δύναται με ευκολία να ανταποκριθεί.

Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον πώς θα επιλέξει ο Μάρκο Νίκολιτς να προσεγγίσει τακτικά το παιχνίδι αυτό της ΑΕΚ με την Μάντσεστερ Σίτι...