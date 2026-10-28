ΠΑΟΚ - ΑΕΚ: Ακυρώθηκε πέναλτι για χέρι του Βίντα
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Στο 27' ο Ευαγγέλου, αφού εξέτασε τη φάση στο VAR ακύρωσε το πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ για χέρι του Βίντα.
Ο Ευαγγέλου στο 27' έδειξε την άσπρη βούλα για χέρι του Βίντα.
Ο Μπάνζα έδωσε στον Εντιαγέ, ο οποίος σούταρε η μπάλα βρήκε στο αριστερό χέρι του Βίντα, αλλά αυτό ήταν κολλημένο στο σώμα του. Ο Ιταλός Φάμπρι στο VAR, ωστόσο, κάλεσε τον Έλληνα διαιτητή να εξετάσει τη φάση και ο Ευαγγέλου άλλαξε την απόφασή του.
Δείτε τη φάση
@Photo credits: eurokinissi, Νάσος Σιμόπουλος
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