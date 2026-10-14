Champions League: Βασικός με τη Λίβερπουλ ο Τσιμίκας, στον πάγκο ο Δουβίκας με την Κόμο
Με δύο παιχνίδια ξεκινά η αγωνιστική δράση της Τετάρτης (14/10) για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League.
H Λίντσερ φιλοξενεί τη Λίβερπουλ στην Αυστρία, με τον Κώστα Τσιμίκα να βρίσκεται στη βασική ενδεκάδα. Την ίδια ώρα, η Φέγενορντ θα υποδεχτεί την Κόμο του Τάσου Δουβίκα, ο οποίος όμως θα ξεκινήσει στον πάγκο.
Η ενδεκάδα της Λίβερπουλ: Άλισον, Φρίμπονγκ, Αραούχο, Ζακέ, Τσιμίκας, Γκράβενμπεργκ, Νιονί, Μπαρκολά, Βιρτς, Ενγκουμόχα, Κουμάς
Η ενδεκάδα της Κόμο: Σάντσες, Σμόλτσιτς, Σαλομπά, Ραμόν, Βάλε, Μίγια, Περόνε, Ντιαό, Μπατούρινα, Μπρούνο, Παζ.
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