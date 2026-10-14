Στη βασική ενδεκάδα της Λίβερπουλ βρίσκεται ο Κώστας Τσιμίκας για το ματς με τη Λίντσερ, ενώ ο Τάσος Δουβίκας θα ξεκινήσει από τον πάγκο για την Κόμο.

Με δύο παιχνίδια ξεκινά η αγωνιστική δράση της Τετάρτης (14/10) για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

H Λίντσερ φιλοξενεί τη Λίβερπουλ στην Αυστρία, με τον Κώστα Τσιμίκα να βρίσκεται στη βασική ενδεκάδα. Την ίδια ώρα, η Φέγενορντ θα υποδεχτεί την Κόμο του Τάσου Δουβίκα, ο οποίος όμως θα ξεκινήσει στον πάγκο.

Η ενδεκάδα της Λίβερπουλ: Άλισον, Φρίμπονγκ, Αραούχο, Ζακέ, Τσιμίκας, Γκράβενμπεργκ, Νιονί, Μπαρκολά, Βιρτς, Ενγκουμόχα, Κουμάς

Η ενδεκάδα της Κόμο: Σάντσες, Σμόλτσιτς, Σαλομπά, Ραμόν, Βάλε, Μίγια, Περόνε, Ντιαό, Μπατούρινα, Μπρούνο, Παζ.