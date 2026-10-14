ΑΕΚ: Η «κατάληψη» των οπαδών της Ένωσης στο Στάμφορντ Μπριτζ
Μία από τις πιο ιστορικές παρουσίες του κόσμου της ΑΕΚ σε εκτός έδρας ευρωπαϊκό παιχνίδι είναι η αποψινή στο Στάμφορντ Μπριτζ στο ματς με τη Σαχτάρ.
Οι 10.000 φίλοι της ΑΕΚ που θα βρεθούν στις εξέδρες ντύνουν στα κιτρινόμαυρα το γήπεδο της Τσέλσι, δίνοντας δυναμικό «παρών» στο πλευρό του Δικεφάλου.
Το πέταλο στο οποίο έχουν πάρει αποκλειστικά εισιτήρια οι οπαδοί της ΑΕΚ είναι κατάμεστο, με τους οπαδούς της ΑΕΚ από την Original Λονδίνου να απλώνουν το κλασικό πανό «United Kingdom of AEK».
Το κιτρινόμαυρο πάρτι είχε ξεκινήσει νωρίτερα από το σημείο συγκέντρωσης στην Πικαντίλι στο κέντρο του Λονδίνου πριν οι οπαδοί της Ένωσης ξεκινήσουν για το Στάμφορντ Μπριτζ.
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