Όλο και αυξάνεται ο αριθμός των οπαδών της ΑΕΚ στο Piccadilly Circus του Λονδίνου με το κιτρινόμαυρο πάρτι να φουντώνει πριν την αναχώρηση για Στάμφορντ Μπριτζ.

Οι οπαδοί της ΑΕΚ έχουν ξεκινήσει να... προθερμαίνονται στο κέντρο του Λονδίνου με συνθήματα ενόψει της αποψινής αναμέτρησης με τη Σαχτάρ στο Στάμφορντ Μπριτζ.

Στο Piccadilly Circus όσο περνάει η ώρα ο κόσμος της ΑΕΚ αυξάνεται με το κιτρινόμαυρο πάρτι να φουντώνει!

Οι οπαδοί της ΑΕΚ δημιουργούν... πανικό με συνθήματα πριν αναχωρήσουν για το Στάμφορντ Μπριτζ, όπου η Ένωση θα έχει την υποστήριξη 10.000 φίλων της!

Δείτε το βίντεο του Gazzetta:

🦅🔥 Συνθήματα και κιτρινόμαυρη τρέλα από τους φίλους της ΑΕΚ στο Λονδίνο! https://t.co/Eo11SQT7C1 — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 14, 2026

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