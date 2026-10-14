ΑΕΚ: Κιτρινόμαυρος... πανικός στο Piccadilly από τους οπαδούς της Ένωσης πριν το Στάμφορντ Μπριτζ
Οι οπαδοί της ΑΕΚ έχουν ξεκινήσει να... προθερμαίνονται στο κέντρο του Λονδίνου με συνθήματα ενόψει της αποψινής αναμέτρησης με τη Σαχτάρ στο Στάμφορντ Μπριτζ.
Στο Piccadilly Circus όσο περνάει η ώρα ο κόσμος της ΑΕΚ αυξάνεται με το κιτρινόμαυρο πάρτι να φουντώνει!
Οι οπαδοί της ΑΕΚ δημιουργούν... πανικό με συνθήματα πριν αναχωρήσουν για το Στάμφορντ Μπριτζ, όπου η Ένωση θα έχει την υποστήριξη 10.000 φίλων της!
Δείτε το βίντεο του Gazzetta:
🦅🔥 Συνθήματα και κιτρινόμαυρη τρέλα από τους φίλους της ΑΕΚ στο Λονδίνο! https://t.co/Eo11SQT7C1— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 14, 2026
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