Βαθμολογία UEFA: Η Σαμπάχ του Νταμπράουσκας έφτιαξε την Ελλάδα
Μπορεί οι ελληνικές ομάδες να μην έχουν παίξει ακόμα αυτήν την εβδομάδα στην Ευρώπη, ωστόσο τα καλά νέα ήρθαν νωρίς νωρίς από το Μπακού, εκεί όπου η Σαμπάχ πήρε την παρθενική της νίκη στο Champions League, λυγίζοντας τη Σλάβια Πράγας.
Μία εξέλιξη που συμφέρει την Ελλάδα, καθώς η Τσεχία μοιράζεται αυτή τη στιγμή τη δέκατη θέση της βαθμολογίας της UEFA μαζί με την Πολωνία, με το αποτέλεσμα αυτό να διατηρεί τη χώρα μας σε απόσταση αναπνοής από την πρώτη δεκάδα – και συγκεκριμένα 113 βαθμούς.
Φυσικά, όλα θα κριθούν το επόμενο διήμερο, με την ΑΕΚ να παίζει με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, Ολυμπιακό και ΟΦΗ να φιλοξενούνται επί γαλλικού εδάφους από Μαρσέιγ και Ρεν αντίστοιχα και τον Παναθηναϊκό να κάνει πρεμιέρα στο Conference League υποδεχόμενος την Μπόρατς Μπάνια Λούκα.
Για την Τσεχία, την Πέμπτη (15/10) παίζουν οι Σπάρτα Πράγας (εντός με Λίλεστρομ), Βικτόρια Πλζεν (εκτός με Φερεντσβάρος) και Γιάμπλονετς (εκτός με Φράιμπουργκ), ενώ για την Πολωνία οι Λεχ Πόζναν (εντός με Λεβερκούζεν) και Γιαγκελόνια (εντός με Αραράτ).
Η βαθμολογία της UEFA
10. Τσεχία 45.125 (4/5)
11. Πολωνία 45.125 (2/5)
12. Ελλάδα 45.012 (4/5)
13. Νορβηγία 38.612 (4/5)
14. Δανία 38.306 (4/4)
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