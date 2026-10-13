Βίκινγκ - Μπάγερν Μονάχου: Το 2-0 με τον Κρίστιανσεν
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Η Βίκινγκ πέτυχε και δεύτερο γκολ ενάντια στην Μπάγερν Μονάχου με τον Κρίστιανσεν στο 38ο λεπτό.
Τρελαίνει κόσμο η Βίκινγκ! Στο 38ο λεπτό του εντός έδρας αγώνα με την Μπάγερν Μονάχου, οι Νορβηγοί έκαναν μία τρομερή αντεπίθεση και έβγαλαν τετ α τετ τον Κρίστιανσεν, που έκανε το 2-0 για την ομάδα του με εξαιριτικό τελείωμα και έριξε στα σκοινιά τους Βαυαρούς!
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
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