Η Βίκινγκ πέτυχε και δεύτερο γκολ ενάντια στην Μπάγερν Μονάχου με τον Κρίστιανσεν στο 38ο λεπτό.

Τρελαίνει κόσμο η Βίκινγκ! Στο 38ο λεπτό του εντός έδρας αγώνα με την Μπάγερν Μονάχου, οι Νορβηγοί έκαναν μία τρομερή αντεπίθεση και έβγαλαν τετ α τετ τον Κρίστιανσεν, που έκανε το 2-0 για την ομάδα του με εξαιριτικό τελείωμα και έριξε στα σκοινιά τους Βαυαρούς!