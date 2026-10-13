Η Μπάγερν Μονάχου ανέτρεψε το εις βάρος της 2-0 από τη Βίκινγκ με τρία γκολ μέσα σε διάστημα 17 λεπτών!

H Βίκινγκ πήρε προβάδισμα δυο γκολ κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου, όμως στο Champions League δεν τελειώνει τίποτα εάν δεν σφυρίξει ο διαιτητής για τελευταία φορά. Σε αυτό το πλαίσιο οι Βαυαροί κατάφεραν να κάνουν ανατροπή, με τρία γκολ μέσα σε διάστημα 17 λεπτών!

Στο 53ο λεπτό ο Λάιμερ κέρδισε πέναλτι, μέσω VAR, το οποίο εκτέλεσε εύστοχα ο Χάρι Κέιν στο 54ο λεπτό, για το 2-1.

Ο Άγγλος αρχισκόρερ της ομάδας του Κομπανί «χτύπησε» ξανά, στο 60ο λεπτό, όταν ισοφάρισε με κεφαλια, ύστερα από σέντρα του Κίμιχ.

Η Μπάγερν ολοκλήρωσε την ανατροπή της στο 71'. O Kέιν από εκτελεστής έγινε... δημιουργός, καθώς έβγαλε υπέροχη μπαλιά, ο Λάιμερ γύρισε την μπάλα με προβολή κι ο Λουίς Ντίαζ μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα για το 2-3.