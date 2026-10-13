Βίκινγκ - Μπάγερν Μονάχου: Ανατροπή των Βαυαρών με τρία γκολ σε 17 λεπτά
H Βίκινγκ πήρε προβάδισμα δυο γκολ κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου, όμως στο Champions League δεν τελειώνει τίποτα εάν δεν σφυρίξει ο διαιτητής για τελευταία φορά. Σε αυτό το πλαίσιο οι Βαυαροί κατάφεραν να κάνουν ανατροπή, με τρία γκολ μέσα σε διάστημα 17 λεπτών!
Στο 53ο λεπτό ο Λάιμερ κέρδισε πέναλτι, μέσω VAR, το οποίο εκτέλεσε εύστοχα ο Χάρι Κέιν στο 54ο λεπτό, για το 2-1.
Ο Άγγλος αρχισκόρερ της ομάδας του Κομπανί «χτύπησε» ξανά, στο 60ο λεπτό, όταν ισοφάρισε με κεφαλια, ύστερα από σέντρα του Κίμιχ.
Η Μπάγερν ολοκλήρωσε την ανατροπή της στο 71'. O Kέιν από εκτελεστής έγινε... δημιουργός, καθώς έβγαλε υπέροχη μπαλιά, ο Λάιμερ γύρισε την μπάλα με προβολή κι ο Λουίς Ντίαζ μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα για το 2-3.
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