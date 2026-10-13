Βίκινγκ - Μπάγερν Μονάχου: Γκολ σε ένα λεπτό και δώδεκα δευτερόλεπτα
Πριν από μερικές ημέρες, η Μπάγερν Μονάχου δέχτηκε το γρηγορότερο γκολ στην ιστορία της Bundesliga, μένοντας πίσω στο σκορ ενάντια στην Άουγκσμπουργκ μέσα σε οκτώ δευτερόλεπτα. Το βράδυ της Τρίτης (13/10), οι Βαυαροί άντεξαν λίγο παραπάνω, καθώς στο εκτός έδρας ματς με τη Βίκινγκ για το Champions League, είδαν τον Στένσνες να σκοράρει με κεφαλιά μετά από ένα λεπτό και δώδεκα δευτερόλεπτα! Μάλλον πρέπει να το δει αυτό ο Βενσάν Κομπανί...
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