Λίγες μέρες μετά το γκολ που δέχτηκε στα πρώτα δευτερόλεπτα από την Άουγκσμπουργκ, η Μπάγερν Μονάχου την πάτησε αναλόγως ενάντια στη Βίκινγκ.

Πριν από μερικές ημέρες, η Μπάγερν Μονάχου δέχτηκε το γρηγορότερο γκολ στην ιστορία της Bundesliga, μένοντας πίσω στο σκορ ενάντια στην Άουγκσμπουργκ μέσα σε οκτώ δευτερόλεπτα. Το βράδυ της Τρίτης (13/10), οι Βαυαροί άντεξαν λίγο παραπάνω, καθώς στο εκτός έδρας ματς με τη Βίκινγκ για το Champions League, είδαν τον Στένσνες να σκοράρει με κεφαλιά μετά από ένα λεπτό και δώδεκα δευτερόλεπτα! Μάλλον πρέπει να το δει αυτό ο Βενσάν Κομπανί...