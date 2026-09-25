Για την ΑΕΚ είναι μεγάλη υπόθεση να διαθέτει δύο ικανούς γκολκίπερ, με τον Μάρκο Νίκολιτς να μπορεί να είναι και φέτος ήσυχος για τη θέση κάτω από την εστία.

Ο Θωμάς Στρακόσια ήταν από τις κομβικές μονάδες της περσινής κατάκτησης του τίτλου και της πορείας της ΑΕΚ ως τα προημιτελικά του Conference League, ενώ και φέτος αποτελούσε από το ξεκίνημα της σεζόν τη νούμερο ένα επιλογή στην κιτρινόμαυρη εστία. Ωστόσο, σε μια ομάδα όπως η ΑΕΚ με τις υψηλές απαιτήσεις που υπάρχουν έχει τεράστια αξία να υπάρχει διαθέσιμος και ένας ικανός αντικαταστάτης για όταν προκύψει ανάγκη και αυτό το παρέχει απόλυτα ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι.

Το ράγισμα στο χέρι που υπέστη ο Στρακόσια πριν το παιχνίδι με τη ΛΑΣΚ έδωσε την ευκαιρία στον Μπρινιόλι να πραγματοποιήσει την πρώτη του συμμετοχή στο Champions League στα 35 του χρόνια. Κάτι που φυσικά δεν μπορούσε να περάσει απαρατήρητο στην πατρίδα του, με τον Ιταλό γκολκίπερ να μιλάει στη μεγαλύτερη εφημερίδα της χώρας του, την Gazzetta dello Sport για αυτή τη μοναδική εμπειρία κάνοντας και μια συγκινητική προσωπική ανάρτηση.

Αυτή είναι η τρίτη σεζόν κατά την οποία ο Μπρινιόλι βρίσκεται στην ΑΕΚ και πάντα όταν καλείται να προσφέρει, πέρα από τα ματς των Κυπέλλων, αποδεικνύει τη μεγάλη ετοιμότητά του. Έχοντας αποδεχτεί τον ρόλο του, ο Ιταλός τερματοφύλακας είναι εκεί όταν πρέπει να υπερασπιστεί την εστία της ΑΕΚ, κάτι που το απέδειξε και στα τρία τελευταία παιχνίδια, με ΛΑΣΚ, Αστέρα Τρίπολης και Βόλο.

Ειδικά στα δύο τελευταία εκτός έδρας ματς πρωταθλήματος, στα οποία η ΑΕΚ παρουσιάστηκε εκτεθειμένη αμυντικά, ο Μπρινιόλι έκανε συνολικά έξι επεμβάσεις στις οκτώ τελικές που δέχθηκε στην εστία, σύμφωνα με το Wyscout και βάσει στατιστικών αλλά και εικόνας αντικατέστησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον Στρακόσια στον «άσο».

Μπορεί η θέση του τερματοφύλακα να είναι πολύ ανταγωνιστική καθώς παίζει μόνο ένας, ωστόσο μεταξύ των δύο υπάρχει ένας υγιής συναγωνισμός, ο οποίος επιβεβαιώνεται και μέσα από τα λόγια του Μπρινιόλι το τελευταία διάστημα που έχει πάρει τα γάντια του βασικού. «Θα ήθελα να παίξω με τη Μάντσεστερ Σίτι, αλλά από την άλλη ελπίζω να έχει επιστρέψει ο Τόμι (Στρακόσια), επειδή το αξίζει. Ήταν πρωταγωνιστής στην πορεία μας μέχρι εδώ και θα ήταν δίκαιο. Έχουμε εξαιρετική σχέση. Εάν χρειαστεί να παίξω εγώ, θα είμαι έτοιμος», είχε τονίσει στην Gazzetta dello Sport ο Μπρινιόλι και δεν ήταν η πρώτη φορά που μίλαγε με αυτόν τον τρόπο για τον συμπαίκτη του.

Αυτό που έχει μεγάλο ενδιαφέρον πάντως όταν επιστρέψει ο Στρακόσια μετά τη διακοπή είναι η επιλογή του Νίκολιτς στην εστία καθώς ο Αλβανός διεθνής τερματοφύλακας θα προέρχεται από τραυματισμό και ο Μπρινιόλι από μια περίοδο φόρμας, όπως αποδεικνύουν οι εμφανίσεις του. Αλλά αυτό θα αποτελεί έναν ευχάριστο, όπως συνηθίζουμε να λέμε, «πονοκέφαλο» για τον Σέρβο τεχνικό, κάτι που δείχνει πόσο σημαντικό είναι μια ομάδα να διαθέτει δύο ικανές λύσεις στον «άσο».