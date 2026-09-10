Μπάγερν Μονάχου - Μπόντο/Γκλιμτ: Το γκολ του Μουσιάλα
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Ο Μουσιάλα έκανε το 1-0 για την Μπάγερν Μονάχου ενάντια στην Μπόντο/Γκλιμτ με ωραίο σουτ στο 47'.
Μπορεί η Μπόντο/Γκλιμτ να ταλαιπώρησε την Μπάγερν Μονάχου για ένα ημίχρονο, εντούτοις στο 47' ο Μουσιάλα άνοιξε εντέλει το σκορ με ωραίο διαγώνιο σουτ. Δεκατέσσερα λεπτά αργότερα δε, ήρθε και το 2-0 από τον Κέιν να ξεαγχώσει τους Βαυαρούς.
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