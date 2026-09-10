Ο Μουσιάλα έκανε το 1-0 για την Μπάγερν Μονάχου ενάντια στην Μπόντο/Γκλιμτ με ωραίο σουτ στο 47'.

Μπορεί η Μπόντο/Γκλιμτ να ταλαιπώρησε την Μπάγερν Μονάχου για ένα ημίχρονο, εντούτοις στο 47' ο Μουσιάλα άνοιξε εντέλει το σκορ με ωραίο διαγώνιο σουτ. Δεκατέσσερα λεπτά αργότερα δε, ήρθε και το 2-0 από τον Κέιν να ξεαγχώσει τους Βαυαρούς.