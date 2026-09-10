Μπρούνο Φερνάντες και Σέσκο έκαναν το σκορ 3-0 για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ενάντια στη Σαμπάχ πριν καν το ημίχρονο.

Καθάρισε από το ημίχρονο η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κόντρα στη Σαμπάχ, με τον Μπρούνο Φερνάντες να κάνει το 2-0 από κοντά στο 42' και τον Σέσκο να περνάει και τον τερματοφύλακα τρία λεπτά αργότερα για το 3-0.