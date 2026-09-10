Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Σαμπάχ: Τα γκολ των Φερνάντες και Σέσκο
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Μπρούνο Φερνάντες και Σέσκο έκαναν το σκορ 3-0 για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ενάντια στη Σαμπάχ πριν καν το ημίχρονο.
Καθάρισε από το ημίχρονο η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κόντρα στη Σαμπάχ, με τον Μπρούνο Φερνάντες να κάνει το 2-0 από κοντά στο 42' και τον Σέσκο να περνάει και τον τερματοφύλακα τρία λεπτά αργότερα για το 3-0.
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