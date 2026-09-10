Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Σαμπάχ: Το γκολ του Κούνια για το 1-0
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Ο Κούνια άνοιξε το σκορ για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ενάντια στη Σαμπάχ σκοράροντας στο 27ο λεπτό.
Το πρώτο γκολ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Champions League μετά το 2023 ήρθε από τον Κούνια, που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της Σαμπάχ από κοντά μετά από μπαλιά του Ντόργκου στο 27ο λεπτό, κάνοντας το 1-0.
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