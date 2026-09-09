Η Ατλέτικο Μαδρίτης άνοιξε το σκορ ενάντια στη Λίβερπουλ με γκολ του Γιορέντε στο 17ο λεπτό.

Προβάδισμα για την Ατλέτικο Μαδρίτης στο Άνφιλντ, με τον Άλβαρες να βρίσκει τον Γιορέντε και εκείνον να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της Λίβερπουλ με ωραίο τελείωμα για το 1-0 στο 17ο λεπτό. Αυτό ήταν το γκολ Νο5 για τον Ισπανό ενάντια στους Κόκκινους, με όλα να έχουν σημειωθεί στο γήπεδό τους!