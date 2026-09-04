Η Στουτγκάρδη επικράτησε 4-1 εντός έδρας της Κολωνίας και πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στη φετινή Bundesliga.

Η Στουτγκάρδη άφησε πίσω της τη συντριβή της πρεμιέρας από την Μπάγερν Μονάχου και έκανε σεφτέ στη φετινή Bundesliga, επικρατώντας 4-1 εντός έδρας της Κολωνίας. Ανώτεροι στο πρώτο μέρος οι Σουηβοί, είδαν το δοκάρι να τους στερεί το γκολ σε δύο περιπτώσεις, πριν ο Ελ Κανούς ανοίξει το σκορ στο 39ο λεπτό με τρομερή ατομική προσπάθεια και δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή.

Οι Τράγοι μπήκαν δυνατά στο δεύτερο μέρος και έχασαν ευκαιρίες για να ισοφαρίσουν, με τον Πρέμελ να τους τιμωρεί στο 60', όταν έκανε το 2-0 με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή. Στο 75ο λεπτό, ο Ντεμίροβιτς σφράγισε τη νίκη των γηπεδούχων τελειώνοντας ωραία τη φάση από τα δεξιά, με την Κολωνία να μειώνει σε 3-1 με αυτογκόλ του Χέντρικς στο 81'. Το τελικό σκορ διαμορφώθηκε στις καθυστερήσεις από τον Βάγκνομαν, που σκόραρε με καταπληκτικό βολέ.